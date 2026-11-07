10 ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026

Phạm Vân Hà là một trong những ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là thí sinh trẻ tuổi nhất và cũng là thí sinh có chiều cao nổi bật nhất tại vòng chung kết của cuộc thi. Vân Hà sẽ cùng 24 cô gái khác tranh tài tại đêm chung kết diễn ra tối 7/11 ở sân khấu ngoài trời tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Cô sinh năm 2008, đến từ Hải Phòng, là sinh viên của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Người đẹp cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-94 cm. Thí sinh được các chuyên gia khen tỷ lệ hình thể đẹp, đôi chân dài cân đối với cơ thể cùng đường thắt eo rõ nét.

Từ đầu cuộc thi, Phạm Vân Hà đã được nhiều khán giả đặt cho biệt danh "con nhà người ta" khi không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn thành tích học tập xuất sắc. Nữ sinh trường Y thành thạo hai thứ tiếng, có chứng chỉ IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Thời phổ thông, cô từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố các môn tiếng Pháp, Hóa học và Sinh học. Cô kế thừa truyền thống theo đuổi con đường y khoa của gia đình với mong muốn chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, quê Gia Lai, được nhiều khán giả khen có nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi tắn. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Khánh Linh gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật. Người đẹp cho biết từng là thủ khoa năm học 2023-2024, là Chủ tịch Hội học sinh năm 2024 tại trường trung học quốc tế APU. Cô cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học, từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500 nghìn USD. Khi theo học tại BUV, Khánh Linh tiếp tục thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành. Cô đã nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep.

Bên cạnh đó, người đẹp có kinh nghiệm catwalk, chụp ảnh cho một số thương hiệu thời trang trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Khánh Linh cho biết cô là cháu gái Quách Ngọc Ngoan, gọi diễn viên là cậu và được gia đình động viên đi thi nhan sắc.

Lê Phương Nghi từng giành danh hiệu hoa khôi của Đại học Ngoại thương cơ sở TP HCM hồi tháng 5/2025. Đây là cuộc thi từng chắp cánh cho nhiều người đẹp như Huỳnh Thị Thùy Dung (Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016), Huỳnh Phạm Thùy Tiên (Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022).

Người đẹp cao 1,72 m, số đo ba vòng là 75-64-92 cm. Cô có thành tích học tập tốt từ thời phổ thông, chăm tham gia các hoạt động xã hội khi là sinh viên đồng thời có chứng chỉ IELTS 7.5.

Trong thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi luôn thể hiện tinh thần vì cộng động, chú trọng các hoạt động thiện nguyện. Hồi tháng 9, cô triển khai chương trình cùng 100 trẻ em tham gia hoạt động tái chế, đổi sản phẩm lấy sen đá ở trường mầm non Nắng Hồng, phường Pleiku. Người đẹp cho biết được gia đình khuyến khích làm việc thiện từ nhỏ.

Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đang theo học ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Cô được chú ý từ khi đoạt giải hoa khôi trường báo 2023, từng tham gia một số sự kiện nhưng không tích cực hoạt động showbiz vì muốn tập trung học hành.

Cô có chứng chỉ IELTS 7.0, từng nhận học bổng tại Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2023, tham gia hội thảo khoa học của Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với tư cách đại biểu sinh viên tiêu biểu.

Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, quê Ninh Bình, gây chú ý từ đầu cuộc thi. Cô tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế của Đại học Ngoại thương, từng đạt học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh do tỉnh Ninh Bình trao tặng.

Dù không có lợi thế về chiều cao, người đẹp vẫn được kỳ vọng đi sâu ở đêm chung kết bởi vẻ đẹp ngọt ngào và thành tích học tập nổi bật. Cô cao 1,65 m, có số đo ba vòng 80-64-89 cm. Người đẹp từng đắn đo không định thi hoa hậu vì tự ti về chiều cao. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc đại học Ngoại thương, cô mới tự tin hơn để thử sức.

Lisa Gouband được ví như 'bông hồng lai' của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Pháp, sinh năm 2007, đến từ TPHCM, là sinh viên ngành Khoa học Quản lý tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp). Người đẹp nói thành thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt Nam.

Ở vòng nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam 2026, các giám khảo nhận xét cô có gương mặt, vóc dáng cân đối, hài hòa. Cô cao 1,7 m, số đo vòng eo 59 cm. Trước khi tham gia cuộc thi này, cô từng thi Miss Cosmo TP HCM hồi tháng 6, vào top 10.

Trong quá trình dự thi, vẻ đẹp lai giúp Lisa Gouband dễ dàng biến hoá với các phong cách khác nhau. Tuy nhiên, người đẹp chưa thể hiện màu sắc riêng trong phong cách thời trang cũng như sự khác biệt so với các thí sinh khác.

Bùi Mai Linh sinh năm 2006, hiện là sinh viên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-58-91 cm. Cô là một trong hai thí sinh có vòng eo nhỏ nhất mùa thi năm nay.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi thuộc nhóm thí sinh cao nhất vòng chung kết với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-63-93 cm. Cô có chứng chỉ tiếng Trung HSK 5, từng đại diện trường tham dự cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ toàn quốc 2026.

Nguyễn Yến Trang năm 2006, cao 1,73 m, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Từ nhỏ, Yến Trang đã mơ ước trở thành hoa hậu. Ở vòng nhân trắc học của cuộc thi, người đẹp được nhận xét có thân hình cân đối, đôi chân thẳng tắp.

Đinh Hoàng Gia Linh sinh năm 2006, là sinh viên ngành Truyền thông của Đại học RMIT Việt Nam. Cô cao 1,73 m, nặng 57 kg, số đo ba vòng 83-64-97 cm. Cô thường xuyên vào top những thí sinh được bình chọn nhiều nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2026.