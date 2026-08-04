Nữ sinh quê Hải Phòng thần tượng Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Phạm Vân Hà sinh năm 2008, đến từ Hải Phòng, thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất ở khu vực miền Bắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cô vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang chờ kết quả chính thức cho nguyện vọng ngành Y khoa - Răng Hàm Mặt.

Ngoài sở hữu ngoại hình, Vân Hà còn gây ấn tượng khi sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS 7.5 tiếng Anh và DELF B2 tiếng Pháp. Đây là một trong những lợi thế đưa cô gái 18 tuổi này bước vào Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026.

"Trải qua vòng nhân trắc học với chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng 78-63-94cm, các chuyên gia có dành lời khen cho tỷ lệ hình thể của tôi khi sở hữu đôi chân dài cân đối với cơ thể, cùng đường thắt eo rõ nét. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra một vài góp ý rất chuyên nghiệp và hữu ích giúp mình hiểu thêm về cơ thể để hoàn thiện hơn mỗi ngày", Vân Hà chia sẻ.

Theo người đẹp Hải Phòng, ở tuổi 18 tham gia cuộc thi nhan sắc cấp Quốc gia, may mắn lớn nhất của cô là luôn có gia đình ở bên quan tâm, động viên. "Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất, là nơi tiếp cho tôi thêm sức mạnh và sự bình yên để có thể thăng hoa hết mình trên sân khấu", Vân Hà chia sẻ.

Vân Hà dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho chị Nguyễn Thị Huyền – niềm tự hào của đất Cảng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004.

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi năm nay, Vân Hà biết mình còn nhiều điều phải học hỏi: trau dồi thêm tri thức và vốn sống để có một tâm thế tự tin, bản lĩnh nhất khi bước vào nhà chung. Đồng thời, cô đã chủ động tham gia lớp học kỹ năng catwalk, chăm chỉ luyện tập thể thao để rèn luyện vóc dáng săn chắc.