Cô gái đất Cảng chuẩn 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Phạm Vân Hà là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở vòng chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vân Hà sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 80-60-94 cm. Cô là thí sinh cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ở vòng chung kết.

Đại diện đến từ TP Hải Phòng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô từng đạt giải ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Pháp, giải Khuyến khích tại các cuộc thi Olympic Hóa học và học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố. Về ngoại ngữ, cô đạt IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.

Phạm Vân Hà cùng các thí sinh trong thử thách catwalk trên bãi biển tìm Đại sứ Thể thao và Thời trang.

Vân Hà đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 trước hết để bước ra khỏi vùng an toàn, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Cô cho rằng sự chân thành, năng lượng tích cực của tuổi trẻ cùng tinh thần không ngừng nỗ lực là những điều giúp tạo dấu ấn riêng.

Trải qua hai lần đo nhân trắc học ở Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Vân Hà cho biết được các chuyên gia khen tỷ lệ hình thể đẹp, đôi chân dài cân đối với cơ thể cùng đường thắt eo rõ nét. Các chuyên gia cũng đưa ra một vài góp ý rất chuyên nghiệp và hữu ích giúp Vân Hà hiểu thêm về cơ thể để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Cận kề đêm chung kết, Phạm Vân Hà nỗ lực hoàn thiện bản thân từ kỹ năng catwalk, trau dồi kiến thức xã hội cho đến giữ gìn vóc dáng và bản lĩnh tự tin nhất. Chuyến tới thăm Làng trẻ SOS Hải Phòng ngay sau chung khảo để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Là người con của thành phố đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026, Vân Hà hào hứng ví mình như một đại sứ du lịch, mong muốn có nhiều cơ hội giới thiệu hình ảnh Hải Phòng đến các thí sinh đến từ khắp cả nước.

Từ cô gái không trang điểm, quãng thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp Vân Hà dần biết cách chăm sóc và làm đẹp cho bản thân, xuất hiện chỉn chu hơn trước ống kính. Vân Hà cũng tự luyện catwalk, tạo dáng và chỉnh tư thế trước gương. Thí sinh đến từ Hải Phòng xây dựng chế độ ăn uống kỷ luật hơn, tăng rau xanh, trái cây, uống nhiều nước và hạn chế tinh bột, đồ chiên rán.

Phạm Vân Hà cũng cho biết cô nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình từ khi quyết định thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cận nhan sắc tuổi 18 của thí sinh Phạm Vân Hà.

Vân Hà hào hứng với nhiều trải nghiệm thú vị ở cuộc thi, trong đó có chuyến bay đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9 do do Vietnam Airlines phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức.

Phạm Vân Hà được khen sở hữu tỷ lệ hình thể đẹp.

Sắc phượng đỏ trên tà áo dài, hình ảnh biển Đồ Sơn và những công trình kiến trúc quen thuộc tạo dấu ấn TP Hải Phòng trong đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Phạm Vân Hà nói cô tự tin và được tiếp thêm nhiều động lực khi được tham gia vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trên chính quê hương mình.