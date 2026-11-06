Doãn Hải My hóa nàng thơ mùa thu, fan soi ra 'phó nháy' Đoàn Văn Hậu
Doãn Hải My đăng ảnh đi cafe xinh đẹp như nàng thơ mùa thu Hà Nội nhờ 2 outfit nhẹ nhàng. Fan thích thú khi phát hiện Đoàn Văn Hậu sắm vai "phó nháy" chiều lòng bà xã.
Doãn Hải My hoá nàng thơ đón thu Hà Nội, Văn Hậu sắm vai "phó nháy" chiều lòng bà xã.
Xuất hiện giữa bối cảnh phố cổ và không gian thoáng đãng từ trên cao, bà xã của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu diện chiếc áo voan tơ bồng bềnh phối cùng quần sắc nâu ấm áp.
Trong một buổi cafe, Doãn Hải My diện áo len xanh rêu mix quần sooc nâu trầm, điểm nhấn nằm ở phom dáng ôm body và cách cài khuy áo.
Outfit của bà xã Đoàn Văn Hậu tạo cảm giác dịu mắt, có chút cổ điển nhưng vẫn trẻ trung.
Đây cũng là bộ đồ dễ ứng dụng khi dạo phố, gặp bạn bè hoặc đi cà phê.
Đoàn Văn Hậu du xuân cùng gia đình vợ, nhan sắc mẹ đẻ Doãn Hải My gây sốt vì quá trẻ trung, rạng rỡ, dù đứng cạnh con gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam.
Theo An Khánh ([Tên nguồn])