Ca sĩ Hàn giảm 17 kg nhờ tập tại nhà và ngừng ăn sau 18h

Trong loạt ảnh mới chia sẻ trên trang cá nhân, ca sĩ Jo Hyun Ah, thành viên nhóm nhạc Urban Zakapa, khoe diện mạo thanh mảnh, bờ vai gọn gàng và thân hình săn chắc hơn trước. Giọng ca 37 tuổi tiết lộ từng sử dụng thuốc điều trị béo phì Wegovy trong ba tháng với mong muốn có vóc dáng đẹp nhanh hơn nhưng sau khi dừng thuốc, cô tăng cân rất nhanh, có thời điểm chạm mốc 62 kg. Trải nghiệm này khiến Hyun Ah thay đổi cách tiếp cận, tập trung vào việc xây dựng thói quen ăn uống và vận động có thể duy trì lâu dài.

Jo Hyun Ah từng tăng tới 62 kg sau khi ngừng sử dụng thuốc điều trị béo phì. Ảnh: Star Today DB

Tập luyện tại nhà để duy trì vóc dáng

Thay vì phụ thuộc vào phòng gym hay những chương trình vận động cường độ cao, nữ ca sĩ tập luyện tại nhà với các bài tập đơn giản, chủ động sắp xếp thời gian và duy trì đều đặn. Đây cũng là cách giúp cô hình thành thói quen vận động ngay cả trong những ngày lịch trình bận rộn.

Với người muốn giảm mỡ và cải thiện vóc dáng, có thể kết hợp squat, plank, chống đẩy và các bài tập nâng chân. Squat tác động đến cơ đùi, mông và hông, trong khi plank giúp tăng cường nhóm cơ trung tâm. Người mới bắt đầu nên tập với cường độ vừa sức, sau đó tăng dần thời lượng và số lần lặp lại.

Tập luyện sức mạnh có vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân vì giúp duy trì khối lượng cơ. Khi giảm cân quá nhanh hoặc chỉ cắt giảm thức ăn, cơ thể có thể mất cả mỡ lẫn cơ, khiến vóc dáng kém săn chắc và ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa năng lượng.

Nhờ kiên trì thay đổi thói quen tập luyện và ăn uống, Jo Hyun Ah đã giảm thành công 17 kg. Ảnh: Instagram tenomahj

Ăn nhiều rau xanh, hạn chế ăn sau 18h

Bên cạnh vận động, Jo Hyun Ah chú ý điều chỉnh chế độ ăn, thường xuyên bổ sung bắp cải và các loại rau xanh. Đây là nhóm thực phẩm có mật độ năng lượng thấp, giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no mà không khiến tổng lượng calo trong bữa ăn tăng đáng kể.

Trong 100 g bắp cải có khoảng 20-30 kcal, tùy loại, cùng vitamin C, vitamin K và một lượng chất xơ đáng kể. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá mức. Bắp cải có thể chế biến thành món luộc, hấp, salad hoặc nấu canh để thay đổi khẩu vị.

Một thói quen khác được Jo Hyun Ah áp dụng là hạn chế ăn sau 18h. Việc kết thúc bữa tối sớm giúp cô kiểm soát thời gian ăn uống, giảm những lần ăn vặt không cần thiết vào buổi tối và tránh nạp thêm năng lượng khi cơ thể không thực sự đói. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell Metabolism cho thấy ăn muộn có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và ảnh hưởng đến các hormone điều hòa năng lượng. Trong thử nghiệm trên 16 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì, nhóm ăn muộn ghi nhận cảm giác đói tăng lên và nồng độ leptin, hormone tạo cảm giác no, giảm so với nhóm ăn sớm.

Jo Hyun Ah nói cô chia sẻ hành trình thay đổi vóc dáng để giúp những người đang gặp vấn đề về cân nặng có thêm động lực và phương pháp phù hợp để giảm cân, cải thiện sức khỏe. Ảnh: Instagram tenomahj

Jo Hyun Ah (Hyun Ah), sinh năm 1989, là ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc, giọng ca chính của nhóm Urban Zakapa. Cô ra mắt cùng nhóm năm 2009, gây chú ý nhờ chất giọng giàu cảm xúc và phong cách âm nhạc R&B, soul kết hợp pop. Bên cạnh hoạt động nhóm, Hyun Ah còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, giải trí.