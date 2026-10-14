Chân dung 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,68 m, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Diệu Anh hoàn thành đồng thời hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại, lần lượt tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi. Cô đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11, có chứng chỉ HSK 4 và từng là Á quân TEDx FTU Hanoi. Diệu Anh làm việc tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.