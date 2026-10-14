Chân dung 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
Top 25 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từ nhiều tỉnh, thành với nền tảng nhan sắc, học vấn ấn tượng làm nên sự đa dạng cho "Miền Sương Sắc" của cuộc thi năm nay.
Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có một số thí sinh được đặc cách vào thẳng. Các cô gái này đều đã từng giành danh hiệu Hoa khôi - Á khôi của các...
Theo Ảnh: Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều - Hồng Vĩnh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/10/2026 00:00 AM (GMT+7)