Vợ Kanye West mặc đồ khoét sâu quá rốn dự show thời trang

Theo Page Six, Bianca Censori diện bộ catsuit màu kem, được cho là thiết kế của thương hiệu Yeezy, khi xuất hiện tại show diễn "Season 01". Trang phục ôm sát, tôn đường cong của nữ kiến trúc sư 31 tuổi, với phần khóa được kéo xuống sâu quá rốn, lộ vòng một gợi cảm và cơ bụng săn chắc. Cô kết hợp bộ đồ với đôi bốt cao gót mũi nhọn đồng màu, đồng thời tạo kiểu tóc nâu sấy phồng, để mái thưa phong cách cổ điển.

Bianca Censori tới show của Kanye West cùng con gái rapper, North West. Ảnh: Backgrid

Bianca đến sự kiện cùng bốn con riêng của Kanye West gồm North, 13 tuổi, Saint, 10 tuổi, Chicago, 8 tuổi và Psalm, 7 tuổi. Sau đó, cô ngồi cạnh North ở hàng ghế đầu theo dõi show diễn. Con gái lớn của Kanye và vợ cũ Kim Kardashian chọn trang phục đen dáng rộng, nổi bật với mái tóc xanh đặc trưng. Trong khi đó, các em của North mặc những bộ đồ thể thao đơn sắc, mang phong cách quen thuộc của Yeezy.

Bianca ngồi hàng ghế đầu theo dõi show diễn của chồng. Ảnh: Backgrid

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng hip-hop như Kid Cudi, Big Sean, 2 Chainz và A$AP Nast. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Kanye đưa Yeezy trở lại sàn diễn thời trang. Show gần nhất của thương hiệu được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris vào tháng 10/2022.

Bianca từng đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư tại Yeezy trước khi kết hôn với Kanye vào tháng 12/2022. Sau đó, cô thường xuyên làm người mẫu cho các thiết kế của chồng, đồng thời đồng hành cùng anh trong nhiều hoạt động thời trang và âm nhạc. Mùa hè năm nay, Bianca cùng rapper tới châu Âu trong loạt concert của anh tại Hà Lan, Pháp, Italy và Tây Ban Nha. Hồi tháng 10, cô cũng xuất hiện bên Kanye và North tại lễ hội văn hóa đại chúng ComplexCon ở Los Angeles, Mỹ.

Kanye West và ba người con trong show diễn hôm 4/11. Ảnh: Backgrid

Kể từ khi kết hôn, Bianca nhiều lần gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo, thường lựa chọn những thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ hoặc có kiểu dáng phóng khoáng. Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi tháng 2, cô bác bỏ tin đồn Kanye kiểm soát cách ăn mặc của mình. "Tôi sẽ không làm điều gì mà bản thân không muốn", Bianca khẳng định. Cô cho biết hai vợ chồng thường cùng nhau lên ý tưởng trang phục, đồng thời ví von: "Nếu bạn kết hôn với Gianni Versace, chẳng phải ông ấy cũng sẽ chọn váy cho bạn sao?".

Tuy nhiên, phát ngôn của Kanye trên mạng xã hội X hồi tháng 2/2025 từng khiến dư luận chú ý khi đề cập đến vai trò của anh trong việc lựa chọn trang phục cho vợ. "Tôi không ép cô ấy làm điều gì mà cô ấy không muốn, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không thể làm nếu không có sự đồng ý của tôi", rapper viết.