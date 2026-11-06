Chườm muối rang nóng có giúp giảm mỡ bụng?

Muối hạt được rang nóng, có khi trộn thêm gừng, sả, ngải cứu, rồi cho vào túi vải để chườm lên bụng mỗi ngày. Nhiều người khẳng định cách làm này giúp "đánh tan mỡ", bụng nhỏ lại thấy rõ sau vài tuần, thậm chí cân nặng giảm ngay sau mỗi lần chườm. Vậy chườm muối rang nóng có thực sự làm giảm mỡ bụng?

1. Vì sao chườm muối xong thấy bụng nhỏ, cân giảm?

Muối hạt rang nóng giữ nhiệt khá lâu, nên khi chườm lên bụng, vùng da ở đó nóng lên và tiết nhiều mồ hôi. Mạch máu dưới da giãn ra, khiến người chườm cảm thấy ấm áp, dễ chịu và có cảm giác bụng săn lại, nhiều người thấy cân nặng giảm nhẹ.

Tuy nhiên, phần cân nặng giảm đi chỉ là lượng nước mất qua mồ hôi. Lượng nước này sẽ được bù lại ngay khi người chườm uống nước, ăn uống. Nhiều người chườm muối cùng lúc với việc ăn ít đi, uống ít nước hoặc quấn bụng chặt, nên cảm giác bụng gọn hơn thực ra đến từ những thay đổi khác, chứ không phải từ túi muối.

Chườm muối rang chỉ giúp vùng bụng ấm lên, không làm tan được lớp mỡ bên dưới. Ảnh minh họa PX.

2. Nhiệt từ túi muối không đủ làm tan mỡ, giảm mỡ

Mỡ bụng gồm hai phần: lớp mỡ dưới da có thể véo được bằng tay và mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh gan, ruột. Muốn giảm cả hai loại mỡ này, cơ thể phải sử dụng năng lượng nhiều hơn lượng năng lượng nạp vào trong một thời gian đủ dài. Khi đó, mỡ dự trữ được huy động để tạo năng lượng và quá trình này diễn ra trên toàn cơ thể, không theo vùng.

Nhiệt độ từ túi muối mà da người chịu được không đủ để phá hủy tế bào mỡ, càng không thể tác động đến mỡ nội tạng ở sâu bên trong. Hơi nóng chỉ làm ấm bề mặt da và một lớp mô mỏng bên dưới.

Các thiết bị thẩm mỹ dùng nhiệt để tác động vào mô mỡ hiện nay đều phải kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ và độ sâu, được thực hiện tại cơ sở y tế. Muối hạt cũng không có khả năng "hút mỡ" hay "thải độc" qua da như lời quảng cáo. Gừng, sả hay ngải cứu trộn thêm chỉ tạo mùi thơm và cảm giác ấm nóng, chưa có bằng chứng cho thấy chúng giúp giảm mỡ.

3. Chườm muối không đúng cách có thể gây bỏng

Nguy cơ thường gặp nhất khi chườm muối rang là bỏng da. Muối hạt giữ nhiệt lâu nên phần bên trong túi có thể vẫn rất nóng dù bề mặt đã nguội bớt. Nhiều trường hợp chườm quá nóng, chườm quá lâu hoặc ngủ quên khi đang chườm đã bị bỏng, phồng rộp da bụng. Phụ nữ sau sinh còn mệt, người mắc đái tháo đường có biến chứng thần kinh, người cao tuổi hoặc người có vùng da giảm cảm giác càng dễ bị bỏng mà không nhận ra kịp thời.

Nếu vẫn muốn chườm để thư giãn, người chườm nên thử nhiệt độ túi muối trên mu bàn tay trước, lót thêm khăn giữa túi muối và da, chỉ chườm trong thời gian ngắn và di chuyển túi liên tục, không đặt cố định một chỗ.

Người chườm cần dừng ngay khi da đỏ rát, đau. Không nên chườm lên vết mổ chưa lành, vùng da đang trầy xước, viêm nhiễm.

Phụ nữ đang mang thai không nên chườm nóng lên bụng.

Khi bị bỏng, cần làm mát vết bỏng bằng nước sạch ở nhiệt độ thường và đến cơ sở y tế nếu vết bỏng rộng, phồng rộp, không tự bôi kem đánh răng, nước mắm hay lá cây lên vết bỏng.

4. Ăn muối, uống nước muối cũng không giảm mỡ

Bên cạnh chườm muối, một số người còn truyền tai nhau cách uống nước muối loãng buổi sáng hay ăn muối để "tiêu mỡ bụng". Muối không có khả năng phân giải mỡ. Ngược lại, ăn mặn khiến cơ thể giữ nước, gây phù và làm tăng huyết áp. Món ăn mặn còn kích thích ăn thêm cơm và gây khát, khiến nhiều người uống thêm nước ngọt, trà sữa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành ăn dưới 5 g muối mỗi ngày, trong khi đa số người Việt Nam đang ăn gần gấp đôi mức này.

5. Muốn giảm mỡ bụng cần làm gì?

Không có cách nào giảm mỡ riêng ở vùng bụng. Mỡ bụng sẽ giảm khi tổng lượng mỡ cơ thể giảm. Nền tảng của quá trình này là chế độ ăn hợp lý, gồm giảm đồ ngọt, nước ngọt, đồ chiên rán, tinh bột tinh chế và rượu bia, đồng thời tăng rau xanh, đạm nạc và ngũ cốc nguyên hạt.

Người muốn giảm cân không nên nhịn ăn hay bỏ hẳn tinh bột, vì cách làm này khó duy trì và dễ khiến cân nặng tăng trở lại.

Về vận động, WHO khuyến nghị người trưởng thành tập thể dục cường độ vừa ít nhất 150 phút mỗi tuần, như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, kết hợp các bài tập sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng cũng giúp hạn chế tích mỡ bụng.

Với mẹ sau sinh, việc giảm cân nên bắt đầu từ từ sau khi cơ thể đã hồi phục. Mẹ đang cho con bú cần ăn đủ chất, không nên ăn kiêng khắt khe và nên bắt đầu vận động nhẹ nhàng theo hướng dẫn của bác sĩ.