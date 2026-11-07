Vài giờ trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, chuyên gia nói gì về 25 thí sinh?

Tối 7/11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng với sự góp mặt của 25 thí sinh. Chưa đầy 12 tiếng trước giờ các cô gái bước lên sân khấu, các bác sĩ, chuyên gia mang đến hai góc nhìn về sắc vóc thí sinh.

Làn da, vóc dáng của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được các chuyên gia đánh giá cao.

Vì sao chuyên gia đo cả chiều cao ngồi của thí sinh?

Nghiên cứu sinh, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân trắc học. Những lần đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam cho bà cơ hội quan sát thí sinh ở cự ly gần, đối chiếu ấn tượng ban đầu về vóc dáng của từng cô gái với các chỉ số thu được khi thăm khám.

“Theo tôi, chất lượng sắc vóc của thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay nhìn chung có sự nổi trội hơn so với một số mùa thi trước”, bác sĩ Lệ Thủy chia sẻ với Tiền Phong.

Chiều cao là một trong những ưu điểm bà ghi nhận ở dàn thí sinh 2026. Khi khán giả đọc thông tin của một cô gái, con số họ thường thấy là chiều cao đo ở tư thế đứng. Trong đánh giá nhân trắc, bác sĩ Thủy còn xem xét chiều cao ở tư thế ngồi. Đặt hai số đo cạnh nhau, chuyên gia có thêm căn cứ để nhận xét về tương quan giữa phần thân trên và phần thân dưới. Hai cô gái cao ngang nhau vẫn có thể có tỷ lệ thân người khác nhau.

Nghiên cứu sinh, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy - người có 20 năm kinh nghiệm nhân trắc học - chia sẻ thí sinh Hoa hậu Việt Nam được chọn với nhiều tiêu chí khắt khe.

Ở nhiều thí sinh năm nay, bác sĩ Thủy nhận thấy phần thân trên và thân dưới khá cân xứng. Khi xem xét thêm cân nặng, bà lý giải đây là đặc điểm giúp các cô gái có vóc người thanh thoát. Tương tự, với số đo ba vòng, điều bà chú ý là đường nét hình thể từ vòng một xuống eo và hông. Nhiều thí sinh có vòng eo rõ, tạo thành đường cong tự nhiên khi nhìn tổng thể vóc dáng.

Với khuôn mặt, một trong những đặc điểm được nữ chuyên gia xem xét là sự hài hòa giữa ba tầng mặt. Đó là cách quan sát tương quan giữa phần trên, phần giữa và phần dưới của gương mặt. Từ những tỷ lệ ấy, bác sĩ Thủy nhìn rộng ra cả vóc người. Theo bà, ở nhiều thí sinh, đường nét gương mặt tương xứng với hình thể, tạo nên vẻ thanh lịch. Còn khi các cô gái cười hay thay đổi biểu cảm, mỗi người lại bộc lộ nét duyên riêng.

Làn da là ưu điểm khác được bác sĩ Thủy nhắc đến khi nói về mùa thi 2026. Bà ghi nhận nhiều thí sinh có làn da mịn, màu da đều, sắc da hồng hào. Độ săn chắc của da góp phần tạo nên vẻ khỏe khoắn, trẻ trung của các cô gái khi quan sát ở khoảng cách gần.

“Một vóc dáng đẹp và làn da khỏe mạnh thực sự đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và đầu tư chăm sóc bản thân lâu dài”, bác sĩ Lệ Thủy nói.

Điều bác sĩ nhìn thấy trong những bức ảnh mặt mộc

Nếu bác sĩ Lệ Thủy có dịp quan sát trực tiếp thí sinh trong các buổi đo nhân trắc, bác sĩ June Hà Phượng - chuyên gia thẩm mỹ nội khoa, giám đốc chuyên môn tại TPHCM - lại nhớ đến những bức ảnh mặt mộc của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Điều khiến bà chú ý là nhiều cô gái sẵn sàng chụp ảnh ngay cả khi trên da còn khuyết điểm. Nhìn vào những gương mặt ấy, bà có cảm giác gần gũi.

“Tôi đánh giá cao sự mộc mạc đúng nghĩa của thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Thí sinh năm nay có làn da mộc mịn và khỏe. Họ không chỉ có vóc dang cao, thanh thoát mà các bạn trẻ đang chăm sóc làn da rất tốt, kỹ”, bác sĩ Phượng khen. Dưới góc nhìn chuyên môn, bà chú ý đến độ ẩm và vẻ tươi tắn của làn da. Ở một bức chân dung, những chi tiết thu hút bà ngay từ cái nhìn đầu tiên đôi khi lại là ánh mắt có thần hay nụ cười tự nhiên. Bà cho rằng chính sự thoải mái khi đứng trước ống kính khiến những nét riêng ấy hiện lên rõ hơn.

“Di truyền đúng là một yếu tố nền tảng”, bác sĩ Phượng nói. Theo bà, thói quen sinh hoạt hằng ngày ảnh hưởng đến vẻ ngoài của thí sinh ngay cả trước khi họ bước vào cuộc thi. Những việc mỗi cô gái có thể chủ động làm là ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, vận động đều đặn và để ý đến phản ứng của da với sản phẩm đang sử dụng. Trong lịch tập dày của thí sinh, bà đặc biệt lưu ý đến thời gian nghỉ ngơi. Một đêm thức khuya dễ để lại vẻ mệt mỏi ở vùng mắt, trong khi tâm lý lo lắng trước giờ thi có thể khiến làn da nhạy cảm hơn.

Bác sĩ June Hà Phượng - chuyên gia thẩm mỹ nội khoa, giám đốc chuyên môn tại TPHCM - cho rằng thí sinh cần chú ý cách chăm sóc da trước thềm chung kết quan trọng.

Với những cô gái chuẩn bị lên sân khấu, mốc bác sĩ Phượng lưu ý là 5-7 ngày trước đêm thi. Đây là thời điểm bà khuyên thí sinh rút gọn các bước dưỡng da, ưu tiên cấp ẩm và phục hồi. Việc dùng sản phẩm có hoạt chất mạnh sát ngày thi dễ khiến da kích ứng. Khi ấy, ngay cả khâu trang điểm cho phần trình diễn cũng có thể gặp khó khăn.

Trong những ngày phải trang điểm nhiều lần, thời điểm cần để ý là sau khi tẩy trang. Theo bà, nếu thấy da khô, căng, thí sinh nên thao tác nhẹ tay, tránh chà xát và lạm dụng tẩy tế bào chết. Tùy tình trạng da, các cô gái có thể chọn serum dưỡng ẩm hoặc mặt nạ cấp ẩm. Với người còn phải tiếp tục lịch tập, một sản phẩm dưỡng mỏng nhẹ, phù hợp với da sẽ thuận tiện hơn việc lần lượt dùng nhiều lớp dưỡng. Bà cũng lưu ý duy trì chống nắng kể cả những ngày ít hoạt động ngoài trời.

Có lúc làn da nổi mụn ngay trước một phần thi. Phản ứng dễ hiểu của thí sinh là dặm thêm phấn để che đi vùng da ấy. Bác sĩ Phượng khuyên các cô gái hạn chế trang điểm dày, dành thời gian chăm sóc vùng da đang có vấn đề và chú ý uống đủ nước, ngủ đủ giấc giữa các buổi tập.

Trong những giờ cuối trước khi lên sân khấu, lời khuyên của bác sĩ Phượng dành cho thí sinh còn liên quan đến áp lực phải xuất hiện thật rạng rỡ. “Chúng ta nên tập trung để giữ gìn một tinh thần cân bằng và một trạng thái sức khỏe ổn định”, bà nói.