Nhan sắc thăng hạng ở tuổi 43 của Lưu Hương Giang

Nhân dịp sinh nhật tuổi 43, ca sĩ Lưu Hương Giang đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe nhan sắc tươi trẻ, thần thái tự tin và tràn đầy năng lượng.

Không chỉ gây ấn tượng trong ngày vui chào đón tuổi mới, ca sĩ Lưu Hương Giang thời gian gần đây liên tục khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc ngày càng trẻ trung, cuốn hút và có phần khác lạ so với trước đây.

Diện mạo của bà mẹ hai con được đánh giá là ngày càng trẻ trung và quyến rũ hơn. Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang liên tục cập nhật những phong cách thời trang đa dạng, từ trang phục năng động đời thường đến những bộ đầm cắt xẻ tinh tế, tôn vinh đường cong cơ thể và làn da không tì vết.

Ngoài đời thường, Lưu Hương Giang yêu thích phong cách ăn mặc năng động, trẻ trung.

Lưu Hương Giang từng chia sẻ trên báo chí rằng cô yêu phiên bản của mình ở tuổi ngoài 40, không quan tâm những lời bàn tán về ngoại hình và tự tin khoe dáng với trang phục trẻ trung, gợi cảm.

Theo Lưu Hương Giang, nhiều người nói cô quá khác, "đập mặt đi xây lại" so với thời mới vào nghề nhưng thực tế, cô chỉ sửa mũi. Nữ ca sĩ cho rằng chỉ có bản thân biết mình thực sự muốn gì nên không cần phải quan tâm đến những lời nhận xét của người khác.

Ở tuổi ngoài 40, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm nhờ chăm chỉ tập nhảy, thể dục kết hợp chế độ ăn uống healthy.

Ca sĩ Lưu Hương Giang không chỉ thu hút sự chú ý bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ mà còn bởi phong thái tự tin và bản lĩnh sau những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân.

Đầu tư cho sắc đẹp và kiên trì tập luyện, ở tuổi 43, Lưu Hương Giang không chỉ xinh đẹp, tự tin hơn mà ngày càng trẻ hóa đáng ngưỡng mộ.

Lưu Hương Giang sinh năm 1983, nổi tiếng từ năm 2004 với cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" mùa đầu tiên. Sau hơn 20 năm làm nghề, cô ghi dấu ấn với các sản phẩm: "Tôi là Lưu Hương Giang", "Cải Bắp" và "Chuyển động"... Không chỉ ca hát, cô còn có khả năng sáng tác, trong đó nổi bật là "Quá yêu", "Đừng ngoảnh lại"...

(Ảnh FB nhân vật)