Kênh YouTube của bạn gần đây bị tụt view đầy khó hiểu? Đây là lý do!

Trong hơn một tháng qua, cộng đồng sáng tạo nội dung trên YouTube đã rơi vào tình trạng hoang mang khi số lượt xem video của họ đột ngột sụt giảm nghiêm trọng mà không rõ lý do. Giờ đây, các bằng chứng đang dần chỉ ra một "thủ phạm" quen thuộc: cuộc chiến không hồi kết của YouTube chống lại các trình chặn quảng cáo.

Cuộc chiến không hồi kết giữa YouTube và những người chặn quảng cáo.

Kể từ giữa tháng 8, hàng loạt YouTuber, từ những kênh nhỏ đến các tên tuổi lớn như Linus Tech Tips, đều ghi nhận một xu hướng đáng báo động về việc lượt xem video của họ giảm mạnh, có nơi lên đến 50%. Điều kỳ lạ là sự sụt giảm này chủ yếu xảy ra trên các trình duyệt máy tính, trong khi lượt xem từ TV, điện thoại và máy tính bảng vẫn hoàn toàn ổn định.

Sự khác biệt này đã dẫn đến một giả thuyết là YouTube đã thay đổi cách hệ thống đếm lượt xem, và những người dùng đang bật trình chặn quảng cáo có thể không còn được tính là một lượt xem hợp lệ.

Bằng chứng thuyết phục nhất cho giả thuyết này đến từ một yếu tố quan trọng doanh thu quảng cáo không hề giảm. Kênh Linus Tech Tips xác nhận rằng dù tổng lượt xem của họ giảm, doanh thu từ quảng cáo vẫn giữ nguyên. Điều này hoàn toàn hợp lý nếu những lượt xem bị "mất" đến từ những người vốn dĩ đã chặn quảng cáo, thì họ cũng không đóng góp vào doanh thu. Do đó, việc loại bỏ họ khỏi bộ đếm sẽ làm giảm tổng view nhưng không ảnh hưởng đến túi tiền của nhà sáng tạo hay của YouTube.

Khi được chất vấn, YouTube đã đưa ra một phản hồi khá "nửa vời". Nền tảng này khẳng định "không có vấn đề mang tính hệ thống nào" và đưa ra các lý do chung chung như "thói quen xem theo mùa". Tuy nhiên, trong chính thông báo của mình, Google lại úp mở rằng: "Trình chặn quảng cáo và các tiện ích mở rộng khác có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của số lượt xem được báo cáo".

YouTube gây áp lực lên cộng đồng chặn quảng cáo.

Mặc dù đây không phải là một lời thừa nhận chính thức, nhưng câu nói này, kết hợp với các bằng chứng từ cộng đồng, gần như đã xác nhận những gì mọi người đang nghi ngờ. Đây được xem là động thái mới nhất của YouTube nhằm gây áp lực lên người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo, buộc họ phải xem quảng cáo hoặc đăng ký gói Premium. Rốt cuộc, trong cuộc chiến này, các nhà sáng tạo và những con số thống kê của họ đang bị kẹt ở giữa.