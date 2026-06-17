World Cup 2026: Messi và Mbappé lên tiếng, dân mạng "hóng" Cristiano Ronaldo đáp lời

World Cup 2026 chưa xong lượt trận đầu tiên của vòng bảng nhưng mạng xã hội toàn cầu đã sớm bị phủ kín bởi hai cái tên: Kylian Mbappé và Lionel Messi. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận mở màn, hàng loạt bài đăng, video, ảnh chế và các cuộc tranh luận về hai siêu sao liên tục xuất hiện trên X, Facebook, Instagram và TikTok.

Mbappé trở thành tâm điểm sau cú đúp giúp tuyển Pháp đánh bại Senegal 3 - 1. Không chỉ đưa "Les Bleus" khởi đầu thuận lợi, tiền đạo 27 tuổi còn vượt qua thành tích ghi bàn tại World Cup của Messi với 14 pha lập công, đồng thời trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Pháp.

Messi và Mbappé đã "nổ súng" tại World Cup 2026.

Ngay sau đó, Messi lập tức đáp lời bằng hat-trick trong chiến thắng 3 - 0 của Argentina trước Algeria, lấy lại danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup. Anh cũng khiến người hâm mộ nhắc đến liên tục khi cán mốc 200 trận khoác áo đội tuyển Argentina.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều người cho rằng World Cup 2026 đang chứng kiến sự giao thoa thú vị giữa các thế hệ. Một bên là Messi - biểu tượng của kỷ nguyên vàng kéo dài gần hai thập kỷ, bên kia là Mbappé - người được xem như gương mặt đại diện cho thế hệ kế tiếp.

Dân mạng đang rất mong chờ màn thể hiện tiếp theo đến từ Cristiano Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha.

Trích một số bình luận của cộng đồng mạng:

"Messi vẫn là đẳng cấp Messi, nhưng Mbappé đang viết nên lịch sử của riêng mình".

"Hai người ngôi sao - hai thế hệ đã lên tiếng, giờ chỉ còn chờ Ronaldo xuất hiện".

"Mạng xã hội hôm nay toàn ảnh Messi với Mbappé, CR7 sắp có màn đáp lời".

"World Cup có thể là cuối cùng của Messi và Ronaldo, nhưng Mbappé lại đang khiến tất cả phải nhắc tên".

Không ít bài đăng còn ghép hình Messi, Mbappé và Cristiano Ronaldo vào cùng một khung hình với dòng chú thích: "Ba thế hệ, một sân khấu". Những cuộc tranh luận về việc ai mới là ngôi sao lớn nhất của World Cup 2026 cũng xuất bùng nổ trong những ngày qua.

Sự chú ý đặc biệt dành cho Ronaldo cũng hoàn toàn dễ hiểu. Siêu sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp và đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu vòng chung kết World Cup khác nhau.

Chính vì vậy, sau khi Messi tạo dấu mốc 200 trận quốc tế, còn Mbappé liên tiếp phá kỷ lục ghi bàn, cộng đồng mạng đang háo hức chờ xem Cristiano Ronaldo sẽ đáp lại như thế nào. Chỉ cần một bàn thắng, một màn trình diễn bùng nổ hay thậm chí là một khoảnh khắc "Siuuu" quen thuộc, cục diện của World Cup 2026 hoàn toàn có thể lại đổi chiều.

Messi và Ronaldo luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá, người dùng mạng xã hội.

Bức ảnh chế Messi gọi, chờ Ronaldo trả lời.