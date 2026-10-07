15 năm sau ngày Steve Jobs qua đời: 10 câu nói vẫn khiến cả thế giới suy ngẫm

Steve Jobs được biết đến với khả năng theo đuổi sự đổi mới và tính đơn giản đến mức ám ảnh.

Tuy nhiên, những câu nói được nhớ đến nhiều nhất của ông đôi khi không liên quan trực tiếp đến công nghệ.

Đó là những suy ngẫm về cách sống, lựa chọn con đường riêng và theo đuổi điều thực sự có ý nghĩa.

Steve Jobs (24/2/1955 - 5/10/2011).

Đặc biệt, bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2005 đã trở thành một trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất của Jobs.

Trong đó, ông kể về việc bỏ học, học thư pháp, bị Apple sa thải, tìm lại tình yêu với công việc và cuối cùng là đối diện với cái chết.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày Steve Jobs qua đời (5/10/2011), hãy cùng nhìn lại 10 câu nói tiêu biểu vẫn còn nguyên sức nặng.

“Thời gian của bạn là hữu hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của một người khác”

Một trong những thông điệp nổi tiếng nhất của Jobs xoay quanh việc sống theo lựa chọn của chính mình thay vì chạy theo kỳ vọng của người khác.

Ông cảnh báo con người không nên để bản thân mắc kẹt trong cách suy nghĩ của người khác, đồng thời khuyến khích mỗi người lắng nghe tiếng nói bên trong mình.

Thông điệp này càng trở nên mạnh mẽ bởi Jobs đưa ra nó khi đang suy ngẫm về chính sự hữu hạn của cuộc đời.

Bài học mà ông muốn truyền tải khá đơn giản: cuộc sống không kéo dài vô hạn, vì vậy mỗi người cần thận trọng trước khi để những kỳ vọng xã hội, nỗi sợ hãi hay quan điểm của người khác quyết định mình sẽ sống như thế nào.

“Cách duy nhất để làm nên những điều vĩ đại là yêu những gì bạn làm”

Jobs tin rằng thành công trong sự nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với việc tìm được một công việc thực sự có ý nghĩa đối với bản thân.

Ông đưa ra quan điểm này khi kể về quãng thời gian sau khi bị buộc rời khỏi Apple.

Dù trải qua một cú sốc lớn, Jobs cho rằng tình yêu dành cho công việc chính là thứ giúp ông tiếp tục tiến về phía trước.

Theo Jobs, nếu chưa tìm thấy công việc mình thực sự yêu thích, đừng vội chấp nhận dừng lại. Hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi gặp được điều phù hợp.

“Bạn chỉ có thể kết nối các điểm khi nhìn lại quá khứ...”

Câu chuyện đầu tiên Jobs kể tại Stanford là về điều ông gọi là “kết nối các điểm”.

Sau khi bỏ học tại Reed College, Jobs tham gia một khóa học thư pháp dù lúc đó ông không biết kiến thức này có thể giúp ích gì cho tương lai.

Nhiều năm sau, những gì học được từ khóa học ấy lại trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho hệ thống kiểu chữ và phông chữ trên máy Macintosh.

Theo Jobs, con người không phải lúc nào cũng hiểu được ý nghĩa của một trải nghiệm ngay tại thời điểm nó xảy ra. Giá trị của nó đôi khi chỉ trở nên rõ ràng sau nhiều năm.

Vì vậy, ông khuyên mọi người hãy tin rằng những trải nghiệm tưởng như không liên quan có thể một ngày nào đó kết nối với nhau và tạo nên con đường dẫn tới tương lai.

“Bị Apple sa thải là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi”

Một trong những thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của Jobs cuối cùng lại trở thành bước ngoặt quan trọng nhất.

Năm 1985, sau những bất đồng sâu sắc về hướng đi của Apple, Jobs bị đẩy khỏi chính công ty do mình đồng sáng lập. Ông từng mô tả khoảng thời gian đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn.

Nhưng sau khi rời Apple, Jobs thành lập NeXT và tham gia vào Pixar. Nhiều năm sau, Apple mua lại NeXT, mở đường để ông trở lại công ty.

Nhìn lại, Jobs cho rằng việc bị sa thải đã giải phóng ông khỏi những ràng buộc cũ, mở ra một trong những giai đoạn sáng tạo nhất cuộc đời.

“Đôi khi cuộc đời sẽ ném một viên gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin”

Jobs chưa bao giờ mô tả thất bại như một trải nghiệm nhẹ nhàng. Ông thừa nhận những cú ngã trong cuộc đời có thể vô cùng khắc nghiệt.

Ông nói câu này khi nhìn lại việc bị loại khỏi Apple và những bất ổn xảy ra sau đó.

Thông điệp không phải là thất bại không gây đau đớn. Ngược lại, Jobs hiểu rất rõ cảm giác ấy. Điều ông muốn nhấn mạnh là một cú sốc lớn không nên khiến con người từ bỏ niềm tin vào chính mình hoặc từ bỏ công việc mà họ thực sự quan tâm.

“Hãy tiếp tục tìm kiếm và đừng thỏa hiệp”

Lời khuyên của Jobs về việc tìm kiếm công việc có ý nghĩa rất thẳng thắn: đừng chấp nhận một thứ chỉ vì nó đang có sẵn.

Ông ví việc tìm được công việc phù hợp với việc tìm được người bạn đời phù hợp.

Theo Jobs, cuối cùng mỗi người sẽ biết khi nào mình tìm thấy thứ thực sự thuộc về mình.

Thông điệp này đặc biệt có ý nghĩa với những người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp.

Sự bất định không đồng nghĩa với thất bại, và đôi khi thay đổi hướng đi là điều cần thiết để tìm thấy con đường đúng đắn.

“Đừng để tiếng ồn từ ý kiến của người khác át đi tiếng nói bên trong bạn”

Jobs cho rằng một trong những trở ngại lớn nhất đối với một cuộc sống đích thực là để quan điểm của người khác trở nên lớn hơn phán đoán của chính mình.

Ông đưa ra câu nói này ở phần cuối bài phát biểu tại Stanford, khi bàn về cái chết và những quyết định con người đưa ra trong quỹ thời gian hữu hạn.

Đối với Jobs, việc nhớ rằng cuộc đời có điểm kết thúc giúp con người gạt bỏ nỗi sợ hãi, sự xấu hổ và những kỳ vọng bên ngoài để tập trung vào điều thực sự quan trọng.

“Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ đúng”

Jobs cho biết ông lần đầu biết đến ý tưởng sống mỗi ngày như thể đó có thể là ngày cuối cùng khi mới 17 tuổi.Ý tưởng ấy theo ông suốt nhiều thập kỷ.

Mỗi sáng, Jobs thường nhìn vào gương và tự hỏi liệu ông có muốn dành ngày hôm đó để làm những gì mình chuẩn bị làm hay không.

Nếu câu trả lời liên tục là “không”, ông coi đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó trong cuộc sống cần phải thay đổi.

“Hãy cứ khao khát. Hãy cứ dại khờ”

Đây có lẽ là một trong những câu nói bốn từ (“Stay hungry. Stay foolish”) nổi tiếng nhất gắn với Steve Jobs.

Jobs sử dụng câu nói này để kết thúc bài phát biểu tại Stanford năm 2005. Tuy nhiên, ông không phải người sáng tạo ra nó.

Jobs giải thích rằng câu nói từng xuất hiện ở bìa sau số cuối cùng của The Whole Earth Catalog, một ấn phẩm có ảnh hưởng lớn tới ông khi còn trẻ. Jobs nói ông luôn mong muốn dành chính những lời ấy cho bản thân trước khi truyền lại thông điệp cho các sinh viên sắp tốt nghiệp.

Kể từ đó, câu nói “Stay hungry. Stay foolish” trở thành một phần không thể tách rời trong di sản của Jobs, thường được hiểu như lời kêu gọi con người duy trì tham vọng, sự tò mò và tinh thần sẵn sàng khám phá những con đường khác biệt.

“Cái chết rất có thể là phát minh tuyệt vời nhất của sự sống”

Có lẽ phần ám ảnh nhất trong bài phát biểu tại Stanford là khi Jobs nói về cái chết.

Sau khi kể về việc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ông suy ngẫm về cách việc đối diện với cái chết đã thay đổi cách nhìn của mình về cuộc sống.

Jobs cho rằng cái chết giống như một lực lượng giúp loại bỏ những điều cũ kỹ và tạo chỗ cho những điều mới.

Việc ý thức rõ về sự hữu hạn của đời người giúp ông đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách gạt bỏ nỗi sợ hãi, lòng kiêu hãnh và nỗi lo thất bại.

Kết luận của Jobs là con người không nên chờ đợi mãi mới theo đuổi điều mình thực sự quan tâm, bởi thời gian của mỗi người đều hữu hạn.

Vì sao những câu nói của Steve Jobs vẫn còn sức sống?

Những câu nói được nhớ đến nhiều nhất của Steve Jobs thực chất thường không nói về công nghệ, mà nói về những trải nghiệm rất con người đứng phía sau sự nghiệp của ông: thất bại, bất định, tham vọng, tình yêu, công việc và cái chết.

Bài phát biểu tại Stanford năm 2005 được xây dựng xoay quanh ba câu chuyện lớn: kết nối những điểm tưởng như không liên quan, tình yêu và mất mát, cuối cùng là cái chết.

Hai thập kỷ sau, bài diễn văn ấy vẫn là một trong những bài phát biểu lễ tốt nghiệp được chia sẻ rộng rãi nhất.

Steve Jobs qua đời ngày 5/10/2011. Mười lăm năm sau, những lời ông để lại vẫn tiếp tục tìm được người lắng nghe, từ sinh viên, doanh nhân, người đi làm cho đến bất kỳ ai đang cố gắng tìm hướng đi sau những thất bại trong sự nghiệp, theo đuổi tham vọng hoặc đơn giản là tìm cách sống có ý nghĩa hơn trong quỹ thời gian hữu hạn của mình.