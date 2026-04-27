Những điều mà camera AI có thể nhìn thấy

Hiện nay, một lực lượng cảnh sát công nghệ cao đang giám sát đường phố thông qua các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hay camera AI. Đây là những camera hoạt động tương tự như các camera trên nóc đèn giao thông, nhưng với khả năng phát hiện vi phạm giao thông một cách tự động.

Toàn bộ các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện không qua mắt được camera AI.

Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai các camera AI để phát hiện các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đỗ xe trái phép, sử dụng điện thoại khi lái xe,… Nếu camera xác định một lái xe vi phạm luật, họ sẽ nhận được giấy phạt kèm theo bằng chứng hình ảnh về hành vi của mình.

Cách thức hoạt động của các camera AI có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc thành phố. Tại Việt Nam, camera AI hoạt động theo quy trình tự động hóa khép kín: ghi hình 24/7, sử dụng AI nhận diện biển số và hành vi (vượt đèn đỏ, sai làn, tốc độ,… ) trong thời gian thực và lưu trữ dữ liệu lên đến 75 ngày. Dữ liệu được gửi về trung tâm, xác minh bởi cảnh sát giao thông trước khi gửi thông báo phạt nguội.

Camera AI không chỉ để phạt nguội

Tại Úc và Anh, một số camera AI có thể hoạt động mà không cần người xem xét lại đoạn phim, trong khi tại Mỹ, tất cả các biên bản vi phạm đều phải được người xem xét. Đặc biệt, tại Philadelphia (Mỹ), các camera AI tập trung vào việc bảo vệ làn đường xe buýt khỏi bị tắc nghẽn ở những khu vực đông đúc, cho thấy công nghệ này có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng khu vực.

Camera AI hoạt động 24/7, tự động bắt lỗi, CSGT sẽ kiểm duyệt trước khi ra thông báo.

Nhiều công ty AI đang phát triển các camera AI nhằm nâng cao an toàn trên đường. Một trong số đó là Acusensus với công nghệ Heads-Up, hiện đang hoạt động tại Úc, Anh và Mỹ. Công nghệ này có khả năng phát hiện vi phạm và ghi lại biển số xe 24/7 mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Hệ thống sẽ tự động xem xét đoạn phim đã ghi lại để xác định vi phạm và gửi thông tin cho người có thẩm quyền.

Tuy nhiên, công nghệ camera AI không phải lúc nào cũng chính xác. Một trường hợp ở Florida cho thấy một người đàn ông đã nhận giấy phạt vì lái xe vượt trái phép xe buýt trường học, mặc dù ông không có mặt tại hiện trường. Tại New York, camera AI đã phạt sai 3.800 tài xế do lập trình sai cho các tuyến đường, dẫn đến việc tất cả các biên lai phạt đều bị hủy bỏ và tiền được hoàn trả.

Nhìn chung, công nghệ camera giao thông AI mang lại nhiều lợi ích trong việc giám sát an toàn giao thông, tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức về độ chính xác và tính công bằng trong việc xử lý vi phạm.