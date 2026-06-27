AI đang hỗ trợ đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 thế nào

Mỹ đang có khởi đầu mạnh mẽ tại vòng bảng FIFA World Cup 2026 với chiến thắng 2-0 trước Australia và 4-1 trước Paraguay. Theo TyC Sport, một phần thành công đến từ việc áp dụng AI của HLV Mauricio Pochettino.

Pochettino triển khai công cụ AI có tên Sportian Performance nhằm tăng cường phân tích chiến thuật và thể lực trong các trận đấu. Nền tảng do công ty phần mềm Globant phát triển, có khả năng ghi lại, phân tích video và dữ liệu theo dõi cầu thủ và chỉ số thể chất theo thời gian thực khi tập luyện cũng như thi đấu.

Hệ thống xử lý hơn 6.400 biến số mỗi trận đấu, sau đó dùng AI phát hiện những tình huống quan trọng có thể thay đổi cục diện trận, chẳng hạn tăng/giảm cường độ, dấu hiệu mệt mỏi hoặc thay đổi hành vi của đối thủ.

HLV trưởng đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino phản ứng bên đường biên trong trận đấu bảng D World Cup gặp Paraguay tại Inglewood, California, ngày 12/6. Ảnh: AP

So với những hệ thống phân tích bằng AI khác, điểm mấu chốt ở Sportian Performance là không hiển thị toàn bộ dữ liệu. Thay vào đó, nó lọc thông tin và cảnh báo khi có chỉ số đang theo dõi vượt quá ngưỡng nhất định. Bằng cách này, đội ngũ huấn luyện có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn, không bị "sa lầy" vào phân tích số liệu thống kê liên tục.

Globant thành lập năm 2023, hoạt động ở quy mô toàn cầu, đặt trụ sở tại Argentina - quê hương của HLV Pochettino và danh thủ Lionel Messi. Công nghệ bên trong Sportian Performance đã triển khai trên 50 giải đấu toàn thế giới, nhưng lần đầu được một quốc gia sử dụng tại World Cup, đánh dấu sự thay đổi trong cách chuẩn bị trận đấu ở cấp độ cao nhất.

Theo HLV Pochettino, mục tiêu sử dụng AI là nhằm đơn giản hóa việc ra quyết định, cải thiện hiệu suất của đội và giảm áp lực. Ông cho biết AI sẽ tiếp tục được ứng dụng sâu hơn trong các trận đấu tới, trước mắt là trận cuối cùng của vòng bảng gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Một HLV đang theo dõi các thông số cầu thủ qua ứng dụng Sportian Performance. Ảnh: Sportian

Đồng tổ chức bởi Canada, Mexico và Mỹ tại 16 thành phố, Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 được đánh giá đậm chất AI nhất từ trước đến nay. Trong đó, mỗi đội sẽ có tùy chọn dùng Football AI Pro, hay FIFA AI Pro, do Lenovo phát triển. Mô hình cho phép các nhà phân tích so sánh lối chơi thông qua video và mô phỏng 3D. HLV có thể đánh giá những thay đổi chiến thuật đưa ra đạt hiệu quả thế nào trước đối thủ tiếp theo, trong khi cầu thủ sẽ nhận dữ liệu phân tích trận đấu được cá nhân hóa cho từng người.

Theo Lenovo, FIFA AI Pro có thể phân tích hàng trăm triệu điểm dữ liệu của FIFA và xử lý hơn 2.000 chỉ số liên quan đến bóng đá, gồm pressing, di chuyển, chiến thuật và chuyển đổi trạng thái. Nền tảng cung cấp thông tin chi tiết dưới dạng giải thích bằng văn bản, biểu đồ hoặc video ngắn.

Từ năm 2018 trở về trước, FIFA không cung cấp dữ liệu, công cụ phân tích dùng chung. Có nghĩa, những liên đoàn có tiềm lực tài chính sẽ có ưu thế hơn nhờ đầu tư tự triển khai hệ thống riêng. "Trước đây, các đội giàu thường có lợi thế công nghệ. Nhưng đến 2026, AI đang 'dân chủ hóa' dữ liệu và mang lại cơ hội như nhau", Bank of America Global Research bình luận trên website đầu tháng này.

Các giải pháp đã áp dụng trước đó cũng được nâng cấp, gồm công nghệ hỗ trợ trọng tài như VAR, SAO (bắt việt vị bán tự động). Trong tình huống VAR, không chỉ phát lại video đơn thuần cho trọng tài, AI sẽ can thiệp để xác định lỗi có thể gây ra quyết định gây tranh cãi như việt vị, bóng chạm tay... bằng cách phân tích vị trí cầu thủ và chuyển động bóng theo thời gian thực.

Với yêu cầu xử lý dữ liệu tại chỗ, hạ tầng máy chủ và điện toán biên sẽ phức tạp hơn. 16 sân vận động diễn ra loạt trận đấu cũng có phiên bản kỹ thuật số riêng, tức bản sao ảo trực tiếp của địa điểm đó. Nhà điều hành sử dụng chúng phục vụ việc theo dõi sự di chuyển của đám đông để kiểm soát rủi ro an ninh cũng như tối ưu vận hành. Hệ thống đồng bộ dữ liệu cầu thủ từ các thiết bị đeo trên người họ trong thời gian thực nhằm phát hiện vấn đề sức khỏe có thể xảy ra khi thi đấu.

Với khán giả, AI giúp cung cấp dữ liệu thời gian thực. Khán giả có mặt tại sân vận động có thể xem thông tin nâng cao về diễn biến trên sân, từng cầu thủ cũng như xem lại các pha bóng từ nhiều góc quay khác nhau. Dữ liệu sẽ được cá nhân hóa như chỉ theo dõi góc quay trên cao hoặc phân tích riêng về những cầu thủ yêu thích.