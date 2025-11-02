Sự thật phũ phàng: Người dùng iPhone nhận được tin nhắn lừa đảo nhiều hơn cả Android

Từ lâu, mọi người luôn đặt ra một câu hỏi rằng nền tảng Android hay iOS an toàn hơn? Hầu hết mọi người sẽ chọn ngay iOS vì chiến lược "hệ sinh thái đóng kín" nổi tiếng của Apple. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây lại cho thấy điều ngược lại, ít nhất là trong một cuộc chiến cụ thể đó là bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo.

Android có những vũ khí mạnh mẽ để chống lại nạn lừa đảo.

Trái với suy nghĩ của số đông, một nghiên cứu từ YouGov (có sự tham gia của Google) đã đưa ra những con số đầy bất ngờ. Cụ thể, người dùng iOS có khả năng nhận được từ 3 tin nhắn lừa đảo (scam) trở lên trong một tuần cao hơn 65% so với người dùng Android. Ngược lại, người dùng Android lại có khả năng không nhận được tin nhắn lừa đảo nào cao hơn 58% so với người dùng iOS.

Không chỉ vậy, người dùng Android cũng tự tin hơn vào thiết bị của mình, với tỷ lệ mô tả các biện pháp bảo vệ là "rất hiệu quả" cao hơn 20% so với người dùng iPhone.

Cuộc khảo sát này được thực hiện trên 5.000 người dùng điện thoại thông minh ở Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Khi so sánh cụ thể, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Chủ sở hữu điện thoại Google Pixel có khả năng báo cáo không nhận tin nhắn lừa đảo nào cao hơn 96% so với chủ sở hữu iPhone.

Ngược lại, người dùng iPhone có khả năng nhận được một lượng lớn tin nhắn lừa đảo cao hơn 136% và có khả năng cho rằng thiết bị của họ "hoàn toàn không hiệu quả" trong việc ngăn chặn lừa đảo di động cao hơn 150% so với người dùng Pixel.

Tại sao Android lại an toàn hơn?

Một đánh giá riêng biệt, so sánh các tính năng bảo vệ được tích hợp sẵn trên 4 mẫu thiết bị (Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy Z Fold7 và Motorola Razr+ 2025), đã cho thấy iPhone đứng cuối bảng về số lượng tính năng bảo mật chống lừa đảo.

Báo cáo chỉ ra các "vũ khí" chủ chốt của Android gồm có khả năng sàng lọc cuộc gọi mạnh mẽ, phát hiện lừa đảo và cảnh báo theo thời gian thực. Cụ thể:

- Google Messages: Tự động lọc tin rác. Đối với các mối đe dọa phức tạp, AI trên thiết bị sẽ phân tích tin nhắn từ người gửi lạ để tìm dấu hiệu lừa đảo và cảnh báo ngay lập tức, đồng thời chặn các liên kết nguy hiểm.

- Phone by Google (Điện thoại): Tự động chặn cuộc gọi rác. Tính năng "Call Screen" (sàng lọc cuộc gọi) thậm chí có thể trả lời cuộc gọi thay bạn để xác định kẻ lừa đảo (ở các thị trường hỗ trợ).

- Bảo vệ ngay trong cuộc gọi: Ngay cả khi người dùng đã nhấc máy, AI trên thiết bị vẫn có thể đưa ra cảnh báo nếu phát hiện các mẫu hội thoại đáng ngờ. Android còn đi xa hơn khi giúp ngăn chặn lừa đảo phi kỹ thuật (social engineering) bằng cách chặn các hành động rủi ro cao (như cài đặt ứng dụng lạ, tắt cài đặt bảo mật) ngay trong khi cuộc gọi đang diễn ra.

Tỷ lệ người dùng iOS nhận được tin nhắn lừa đảo cao vượt trội.

Rõ ràng, trong khi "hệ sinh thái đóng kín" của Apple giúp ngăn chặn phần mềm độc hại, thì cách tiếp cận chủ động bằng AI của Android đang tỏ ra hiệu quả hơn rõ rệt trong việc bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa lừa đảo ngày càng tinh vi.