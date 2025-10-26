Cài đặt "ẩn" của Android giúp giải phóng bộ nhớ điện thoại mà không mất dữ liệu

Trên điện thoại của bất kỳ ai cũng có hai loại ứng dụng gồm loại dùng hàng ngày và loại cả năm mới động tới, cụ thể là những ứng dụng như quét mã QR, đặt khách sạn, dịch thuật... mà bạn chỉ cần đến vào một thời điểm nhất định.

Nhược điểm của việc giữ chúng là chúng vẫn chiếm dung lượng lưu trữ. Nhưng nếu xóa đi, bạn sẽ đối mặt với phiền phức phải đăng nhập và thiết lập lại toàn bộ cài đặt khi cần dùng lại.

Ảnh minh họa.

Để giải quyết tình thế "tiến thoái lưỡng nan" này, Android đã giới thiệu tính năng "Lưu trữ ứng dụng" (App Archiving). Về cơ bản, tính năng này sẽ gỡ bỏ phần mềm, các tệp tạm và các quyền truy cập của ứng dụng khỏi điện thoại, nhưng giữ lại hoàn toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Ứng dụng sẽ rơi vào trạng thái "ngủ đông", giải phóng dung lượng, và có thể được khôi phục về trạng thái ban đầu một cách dễ dàng.

Bạn có hai cách để kích hoạt tính năng hữu ích này tự động hoặc thủ công.

Phương pháp tự động cho phép Google Play Store tự động "lưu trữ" các ứng dụng bạn ít khi sử dụng khi điện thoại bắt đầu sắp hết dung lượng.

Mở Google Play Store.

- Nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải.

- Đi tới Cài đặt (Settings) > Mở rộng tab Chung (General).

- Bật dòng "Tự động lưu trữ ứng dụng" (Automatically archive apps).

Tự động lưu trữ ứng dụng ít sử dụng.

Nếu bạn muốn toàn quyền kiểm soát việc "lưu trữ" ứng dụng, hãy làm theo cách thủ công.

- Mở Cài đặt (Settings) của điện thoại.

- Chọn Ứng dụng (Apps).

- Chọn ứng dụng cụ thể mà bạn muốn lưu trữ.

- Nhấn vào nút "Lưu trữ" (Archive) ở phía dưới.

Sau khi lưu trữ, bạn sẽ thấy biểu tượng của ứng dụng đó trong ngăn kéo (app drawer) bị mờ đi và có thêm biểu tượng mũi tên hoặc đám mây, cho biết nó đã được "lưu kho".

Khi cần sử dụng lại ứng dụng đã lưu trữ, mọi việc vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng ứng dụng bị mờ đó. Google Play Store sẽ tự động tải lại phần mềm (yêu cầu có kết nối Internet) và ứng dụng sẽ sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức với toàn bộ dữ liệu cũ của bạn.

Khôi phục ứng dụng đã "lưu kho".

Trong trường hợp bạn không muốn một ứng dụng nào đó (dù ít dùng) bị tự động lưu trữ, bạn có thể thiết lập loại trừ cho nó bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng > [Tên ứng dụng] và tắt tùy chọn "Manage app if unused".