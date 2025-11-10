Hơn 42 triệu lượt tải loạt ứng dụng Android chứa mã độc nguy hiểm

Hàng triệu người dùng Android đang không hề hay biết về rủi ro bảo mật nghiêm trọng từ chính các ứng dụng công việc, thanh toán và liên lạc họ tin dùng hàng ngày. Một báo cáo mới đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng này.

Người dùng Android vẫn là mục tiêu yêu thích của tin tặc.

Theo đó, công ty bảo mật Zscaler gần đây đã phát hiện ra một sự thật gây sốc về 239 ứng dụng Android nguy hiểm, độc hại đang tồn tại ngay trên cửa hàng Google Play chính thống, với tổng cộng hơn 42 triệu lượt tải xuống.

Điều đáng sợ là những ứng dụng này có khả năng làm cạn kiệt ví của người dùng ngay cả khi họ không hề hay biết.

Các nhà phát triển của những ứng dụng này đã khéo léo ngụy trang chúng dưới vỏ bọc của các công cụ làm việc hoặc hỗ trợ quy trình làm việc thông thường. Nhiều người dùng, đặc biệt là những người làm việc kết hợp (hybrid worker), đã tin tưởng và tải về dựa trên xếp hạng, đánh giá mà không lường trước được hậu quả tàn khốc.

Một khi được cài đặt, các ứng dụng này lộ rõ bản chất là phần mềm gián điệp (spyware), trojan ngân hàng (banking trojan) và phần mềm quảng cáo (adware) xâm nhập.

Báo cáo từ Zscaler (thông qua TechRadar) tiết lộ rằng các giao dịch do phần mềm độc hại trên Android điều khiển đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ, Mỹ và Canada là ba quốc gia bị nhắm mục tiêu hàng đầu. Riêng ở Mỹ, đặc biệt trong môi trường IoT, vẫn là mục tiêu số một, nhận 54,1% tổng lưu lượng truy cập độc hại.

Các ứng dụng độc hại lọt qua cả bước kiểm duyệt của Play Store.

Các ngành công nghiệp cũng đang là nạn nhân:

- Ngành năng lượng ghi nhận mức tăng 387% trong các cuộc tấn công.

- Ngành sản xuất và vận tải có hơn 40% hoạt động phần mềm độc hại.

Báo cáo cũng chỉ ra sự thay đổi trong chiến thuật của kẻ tấn công. Chúng đang nhanh chóng chuyển từ họ malware "Joker" khét tiếng sang phần mềm quảng cáo (adware), hiện chiếm 69% tổng số phát hiện.

Mặc dù Google thường xuyên công bố các bản tin bảo mật, người dùng được khuyến cáo phải tự bảo vệ mình. Luôn cảnh giác với các ứng dụng đáng ngờ và giữ thiết bị được cập nhật lên phiên bản firmware mới nhất là vai trò then chốt để giữ an toàn.