Độc lạ "hệ thống phòng không" săn muỗi bằng tia laser

Startup này cung cấp phiên bản trong nhà dùng laser hồng ngoại vô hình giá 988 USD và bản ngoài trời dùng laser xanh giá 1.088 USD. Thiết bị kết hợp công nghệ LiDAR, radar và thị giác AI để nhận diện chính xác muỗi trước khi phát luồng laser triệt tiêu cánh của chúng. Cỗ máy ngoài trời có đế xoay 360 độ, quét xa khoảng 6 mét và phát hiện được mục tiêu nhỏ 2mm đang bay.

Một hình ảnh trích từ video của Photon Matrix cho thấy tia laser màu xanh lam đang chiếu vào một con côn trùng đang bay.

Photon Matrix khẳng định hệ thống chỉ khai hỏa khi xác định đúng đặc điểm của muỗi và tự động tắt nếu thiếu mặt chắn an toàn phía sau. Sản phẩm được quảng bá vận hành không hóa chất, điều khiển qua ứng dụng và an toàn cho trẻ em lẫn thú cưng. Trên mạng xã hội X, cộng đồng mạng nhanh chóng ví von cỗ máy này như một hệ thống "Vòm Sắt" thu nhỏ dành riêng cho muỗi.

Thiết bị gây chú ý lớn khi bang California ghi nhận đợt bùng phát virus Tây Sông Nile (West Nile) cao nhất trong 5 năm qua. Thống kê chính thức đến ngày 21/8 ghi nhận 46 ca nhiễm ở người và 4 trường hợp tử vong trên toàn bang. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện hơn 2.600 mẫu muỗi cùng hàng trăm cá thể chim và ngựa dương tính với virus.

Theo CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) của Mỹ, virus Tây Sông Nile là bệnh truyền nhiễm do muỗi phổ biến hàng đầu với khoảng 20% người mắc có triệu chứng sốt, đau mỏi hoặc phát ban. Dưới 1% bệnh nhân có thể gặp biến chứng thần kinh nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Giới chuyên gia y tế liên tục xét nghiệm muỗi suốt mùa hè để phát hiện sớm các ổ dịch lưu hành trong cộng đồng.

Cận cảnh hệ thống chống muỗi bằng laser Photon Matrix.

Bên cạnh các thiết bị công nghệ đắt đỏ, giới chức y tế vẫn khuyến cáo người dân loại bỏ triệt để các nguồn nước đọng quanh nhà. Việc dọn sạch chậu cây, lốp xe cũ và cắt tỉa bụi rậm là giải pháp then chốt để hạn chế nơi sinh sản của muỗi. Sự xuất hiện của máy diệt laser mang lại thêm một lựa chọn phòng ngừa công nghệ cao giữa mùa dịch.