Shark Bình bị bắt vì "rút ruột" 30.000 nhà đầu tư: Dân mạng quan tâm điều gì?

Shark Bình bị bắt và bị tạm giữ 597 cây vàng, cùng hàng chục sổ đỏ và số tiền mặt lớn sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt tiền từ 30.000 nhà đầu tư. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động giới công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, khiến cụm từ “Shark Bình” lập tức leo top tìm kiếm trên Google trong chiều 14/10.

Các từ khóa thể hiện sự quan tâm của giới công nghệ đối với sự việc Shark Bình bị bắt.

Theo thống kê từ Google Trends, mức độ quan tâm tăng vọt từ trưa 14/10 và đạt đỉnh vào khoảng 12 giờ 20, cao gấp hàng chục lần so với những ngày trước đó. Trên bản đồ quan tâm, lượng tìm kiếm về “Shark Bình” phủ khắp Việt Nam, tập trung dày đặc tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Qua đó cho thấy vụ việc không chỉ thu hút giới công nghệ, mà còn lan ra cả cộng đồng người dùng phổ thông vốn từng biết đến ông qua chương trình Shark Tank Việt Nam.

Trong danh sách các chủ đề liên quan, Google Trends ghi nhận “Nguyễn Hòa Bình”, “Phương Oanh”, “vợ”, “tài sản” là những cụm được tìm nhiều cùng thời điểm. Việc tên thật của Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh cùng xuất hiện trong top tìm kiếm cho thấy, người dùng quan tâm đến mối liên hệ giữa vụ án kinh tế và đời tư của ông.

Cụm “tài sản” và “vàng” lại phản ánh sự chú ý của dư luận đến khối tài sản bị tạm giữ, trong khi “Sharks – Fish” xuất hiện ở đầu bảng do nhiều người tìm kiếm nhầm theo tên chương trình truyền hình. Ở phần truy vấn đang tăng mạnh, loạt cụm từ như “Đào Minh Phú”, “Shark Bình 30.000 tỷ”, “Shark Bình bị cáo buộc chiếm đoạt”, “1 cây vàng”, “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đều được Google đánh dấu mức “Breakout” — tức là tăng đột biến hơn 5.000% so với trước.

Sự bùng nổ truy vấn nói trên cho thấy sức ảnh hưởng của Shark Bình trong cộng đồng mạng Việt Nam. Chỉ trong 24 giờ, lượng tìm kiếm tăng mạnh đến mức biểu đồ Google Trends gần như dựng đứng. Nhiều người trong giới công nghệ cho rằng, đây là một trong những lần hiếm hoi một doanh nhân khởi nghiệp có độ phủ sóng tương đương với các vụ việc liên quan giới showbiz hay chính trị.