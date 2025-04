Shark Thái Vân Linh: "Người 65 tuổi cũng theo học AI"

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra loạt khuyến nghị khi sử dụng AI Sáng ngày 4/4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ Generative AI (GenAI) cho 188 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương của Bộ KH&CN. Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã trực tiếp phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng các ứng dụng AI trong công tác quản lý, điều hành cho các học viên. Theo ông Duy, GenAI có thể là công cụ hữu ích để giải quyết các công việc đơn giản và các tác vụ thường xuyên, giúp giảm tải công việc của các cơ quan, đơn vị. Dù vậy, ông Duy cũng lưu ý một số điểm quan trọng khi sử dụng AI trong công việc: GenAI không thể thay thế chuyên gia trong các lĩnh vực phức tạp. Công nghệ này chỉ có thể hỗ trợ những công việc đơn giản, còn những vấn đề đòi hỏi sự chuyên môn sâu vẫn rất cần sự can thiệp của con người. Thông tin do GenAI tạo ra đôi khi có thể không chính xác cũng là vấn đề cần lưu ý. Thứ trưởng Bộ KH&CN nhận định, GenAI có thể cung cấp thông tin sai lệch hoặc thiếu chính xác, do đó khi sử dụng luôn chú ý kiểm tra lại các nguồn thông tin trước khi áp dụng vào công việc thực tế. Mặt khác, khả năng hiểu ngữ cảnh của GenAI còn hạn chế. Công nghệ này phụ thuộc vào các dữ liệu đầu vào mà người dùng cung cấp, do đó không thể hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi sự hiểu biết sâu về tình huống hay ngữ cảnh. GenAI cũng thiếu khả năng sáng tạo và cảm xúc của con người. Vì vậy, cần có sự tham gia của con người để hoàn thiện những sản phẩm hoặc công việc đòi hỏi yếu tố cảm xúc và sáng tạo.