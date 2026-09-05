Người đánh chó ở quảng trường Đà Lạt bị phạt 2 triệu đồng

Hôm 2/9, một người đàn ông 38 tuổi, trú tại TP HCM, dùng vật cứng đánh mạnh vào vùng cổ, đầu con chó giống Alaska tại quảng trường Lâm Viên, trung tâm thành phố Đà Lạt cũ. Nguyên nhân xuất phát từ việc con chó không thực hiện theo hiệu lệnh khiến người này bực tức, ra tay đánh đập ngay tại nơi công cộng.

Sự việc được người dân trình báo. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt sau đó xác minh danh tính người đàn ông và ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng về hành vi "đánh đập, hành hạ tàn nhẫn với vật nuôi", theo Thượng tá Hồ Hải Dương, Trưởng Công an phường. Tại buổi làm việc, người này khai con chó là vật nuôi cá nhân, không sử dụng để kinh doanh nơi công cộng.

Người đàn ông hành hạ chó tại quảng trường Lâm Viên, hôm 2/9. Ảnh: Cắt từ video

Đây không phải lần đầu quảng trường Lâm Viên - nơi tập trung đông du khách, người dân uống cà phê, ngắm cảnh - ghi nhận tình trạng vật nuôi bị đánh đập. Tháng 8/2024, một con chó Alaska khác cũng từng bị chính chủ đánh gây bức xúc dư luận. Sau vụ việc đó, công an đã vào cuộc xử lý các trường hợp bạo hành động vật theo phản ánh và cấm dịch vụ cho thuê chụp ảnh với thú cưng tại địa phương.

Dù đã có lệnh cấm, tình trạng đưa thú cưng ra nơi công cộng chụp ảnh vẫn tái diễn. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kết hợp hệ thống camera an ninh để phát hiện sớm và ngăn chặn hành vi này.