Pin thể rắn cho xe điện chạy 1.300 km mỗi lần sạc

Chery, nhà sản xuất ô tô mới nổi, vừa công bố một nguyên mẫu pin thể rắn có khả năng nâng cao phạm vi hoạt động thực tế của xe điện lên tới 1.300 km (808 dặm). Theo thông tin từ Chery, module pin này sử dụng hệ thống điện giải rắn được polymer hóa tại chỗ, kết hợp với cực dương làm từ hợp chất giàu lithium-mangan. Mật độ năng lượng của pin đạt khoảng 600 Wh/kg, gần gấp đôi so với các cell lithium-ion cao cấp hiện nay tại Trung Quốc.

Đặc biệt, cell pin của Chery vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi bị khoan hay đâm đinh, giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ "thermal runaway" - một vấn đề nghiêm trọng của pin lỏng truyền thống. Hơn nữa, với thành phần hóa học tiên tiến, pin có thể hoạt động ngay cả khi ngâm trong nước.

Mặc dù Chery chưa công bố thông tin chi tiết về tốc độ sạc của loại pin này, nhưng dự kiến nó sẽ nhanh hơn so với các loại pin LFP và NMC thường được sử dụng trong xe điện hiện tại. Thông tin về pin mới đã được chia sẻ tại một hội nghị thượng đỉnh, nơi Chery đã bán được hơn 2 triệu xe, trong đó doanh số tại châu Âu đã tăng gấp đôi lên 145.000 chiếc. Chery tiếp tục giữ vững vị trí là thương hiệu ô tô Trung Quốc bán chạy nhất ở nước ngoài trong 22 năm liên tiếp, trong khi đối thủ BYD cũng đang phát triển pin thể rắn của riêng mình.

Chery dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm module pin này vào năm 2026 và mở rộng ra thị trường thương mại vào năm 2027. Khi được áp dụng vào xe điện, module này có thể giúp tăng cường phạm vi di chuyển thực tế lên tới 1.300 km mỗi lần sạc, một cột mốc mà nhiều hãng xe điện phương Tây vẫn còn đang nỗ lực để đạt được. Điều này không chỉ đưa Chery và ngành ô tô Trung Quốc vào vị thế dẫn đầu trong công nghệ pin thế hệ tiếp theo, mà còn tạo áp lực lớn lên các hãng xe truyền thống và xe điện quốc tế.