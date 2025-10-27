Nghiên cứu hé lộ thứ khiến hóa đơn tiền điện tăng cao

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sống bền vững và giá cả phải chăng, các nhà nghiên cứu từ Penn State và Đại học Bang Mississippi (Mỹ) đã công bố một phát hiện có thể thay đổi cách nhiều người sử dụng năng lượng. Nghiên cứu, được đăng trên tạp chí Energy Policy, khẳng định rằng các hệ thống sưởi ấm bằng điện – đặc biệt là các máy bơm nhiệt (heat pumps) hiện đại – chính là chìa khóa.

Tiền điện tăng cao khi sử dụng hệ thống sưởi bằng khí tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ gần 18.500 hộ gia đình trên khắp nước Mỹ (đại diện cho hơn 123 triệu ngôi nhà) và sử dụng mô hình học máy để sàng lọc hơn 300 yếu tố tiềm ẩn. Kết quả đã đi ngược lại suy nghĩ của nhiều người.

Phó giáo sư Rahman Azari, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "Phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là những ngôi nhà dựa vào khí đốt tự nhiên (natural gas) để sưởi ấm không gian lại đang sử dụng nhiều năng lượng tại chỗ hơn so với những ngôi nhà dùng điện".

Nói cách khác, việc sử dụng các hệ thống sưởi ấm không gian và làm nóng nước bằng điện lại tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể so với việc dựa vào khí đốt tự nhiên.

Lý giải điều này, tác giả chính Sepideh Korsavi giải thích rằng công nghệ đã thay đổi cuộc chơi. "Các máy bơm nhiệt hiện đại thường cung cấp lượng nhiệt nhiều gấp hai đến ba lần trên mỗi đơn vị năng lượng so với các lò sưởi khí đốt thông thường", bà nói. Khi tính toán tổng thể, các hệ thống "điện khí hóa" giúp giảm cả mức sử dụng năng lượng lẫn lượng khí thải carbon.

Ngoài việc chuyển đổi sang các thiết bị hiệu suất cao như máy bơm nhiệt, nghiên cứu cũng nhấn mạnh các biện pháp tiết kiệm chi phí thấp mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng ngay:

- Giảm cài đặt nhiệt độ trên bộ điều nhiệt.

- Cải thiện độ kín khí của ngôi nhà (bịt các kẽ hở, chống rò rỉ khí).

- Chuyển sang sử dụng hoàn toàn đèn LED.

Hệ thống sưởi ấm bằng điện.

Các chuyên gia cũng khuyên nên nâng cấp các thiết bị gia dụng đã lỗi thời và thực hiện bảo trì đơn giản, như xả cặn máy nước nóng mỗi năm một lần, để kéo dài tuổi thọ và tăng hiệu suất thiết bị.

Nghiên cứu này được các chuyên gia năng lượng ca ngợi là "lộ trình cho cuộc sống bền vững, giá cả phải chăng", chứng minh rằng những thay đổi thông minh – bắt đầu từ việc lựa chọn thiết bị điện – có thể tạo ra tác động tích cực lớn cho cả ví tiền gia đình và hành tinh.