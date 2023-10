Một trong ba cơ quan quyền lực của Mỹ vẫn dùng Windows XP

Đây là thông tin rất đáng ngạc nhiên bởi Windows XP và phiên bản kế nhiệm Windows Vista đã kết thúc thời gian sử dụng hữu ích cách đây một thập kỷ. Ngay cả sự hỗ trợ của Firefox đối với Windows XP cũng ngừng hoạt động vào tháng 9/2017. Việc một tổ chức như Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục sử dụng nó là điều chưa từng có vì nó có thể gây ra các vấn đề an ninh mạng nghiêm trọng.

Windows XP từng là một trong những hệ điều hành rất thành công của Microsoft.

Khá thú vị, thông tin này khá mâu thuẫn với kết luận từ Bộ Ngoại giao Mỹ khi cho rằng chương trình an ninh mạng của bộ “đáp ứng các yêu cầu của liên bang”. Thật khó để tin điều này là sự thật sau khi thông tin cho thấy bộ vẫn đang sử dụng hệ điều hành lỗi thời được công khai. Theo tài liệu của OCG, Bộ Ngoại giao Mỹ đang có “23.689 hệ thống phần cứng và 3.102 hệ điều hành máy chủ và mạng cài đặt phần mềm đã hết thời hạn sử dụng”.

Trớ trêu thay, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận khoản ngân sách vào năm 2023 là 73,77 tỷ USD nhưng lại không đủ khả năng nâng cấp lên Windows 7 hay hệ đại hơn như Windows 10.

Với thông tin nêu trên được tiết lộ, không rõ liệu điều này có ảnh hưởng ra sao đối với chính quyền và những người chịu trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao Mỹ để thực hiện các bước cập nhật cho các hệ thống sử dụng hệ điều hành lỗi thời.

Hệ điều hành này chính thức bị Microsoft bỏ rơi từ năm 2014, tức đã gần 10 năm.

Theo số liệu chính thức, Windows XP chính thức ngừng nhận bản cập nhật vào năm 2014, tức là cách đây 9 năm. Việc nó ngừng nhận bản cập nhật vào năm đó không có nghĩa là vào thời điểm đó hệ điều hành này trở nên lỗi thời bởi trong thực tế, nhiều biến thể của hệ điều hành này chỉ bị loại bỏ vào năm 2019.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc hay Bộ An ninh Nội địa - những cơ quan quyền lực nhất ở Mỹ lại không tuân thủ các yêu cầu về an ninh mạng. Việc sử dụng hệ điều hành cũ không giúp ích gì cả và dẫn đến các cuộc tấn công mạng. Trong trường hợp Nhà Trắng bị tấn công tấn công mạng và cho phép hacker kiểm soát, những hậu quả khôn lường hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, cách tốt nhất là các cơ quan này cần phải tuân thủ quy định cập nhật bảo mật để tăng cường an ninh mạng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]