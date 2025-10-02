Microsoft giúp nâng cấp lên Windows 11 25H2 "dễ như ăn kẹo"

Microsoft vừa chính thức vén màn bản cập nhật Windows 11 25H2, và mang đến một tin vui cho người dùng khi quá trình nâng cấp từ phiên bản 24H2 sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Theo đó, thay vì một bản cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành nặng nề, Microsoft đã áp dụng một phương pháp thông minh hơn, tương tự như cách hãng đã làm khi chuyển từ phiên bản 22H2 lên 23H2.

Windows 11 25H2 bắt đầu khả dụng với người dùng.

Cụ thể, Microsoft giải thích rằng phiên bản 24H2 và 25H2 thực chất chia sẻ chung một hệ điều hành lõi và có bộ tệp hệ thống giống hệt nhau. Tất cả các tính năng mới của phiên bản 25H2 đã được cài đặt sẵn trong các bản cập nhật hàng tháng của 24H2, nhưng chúng đang ở trạng thái "ngủ đông" và chưa được kích hoạt.

Việc nâng cấp lên 25H2 thực chất chỉ là quá trình "đánh thức" các tính năng này thông qua một gói "Enablement Package" có mã hiệu KB5054156. Gói này hoạt động như một "công tắc tổng" siêu nhỏ, được cài đặt nhanh chóng để bật tất cả các tính năng mới mà không cần thay đổi tệp hệ thống.

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ chỉ cần một lần khởi động lại duy nhất để hoàn tất việc "lên đời" Windows 11 25H2. Toàn bộ quá trình gần như không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào, vì Enablement Package sẽ được tự động tải về và cài đặt thông qua Windows Update (đối với máy tính cá nhân) và dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS) (đối với máy tính trong môi trường doanh nghiệp).

Windows 11 25H2 được nâng cấp nhanh gọn lẹ chỉ sau một lần restart.

Tuy nhiên, có một điều kiện tiên quyết người dùng cần lưu ý là thiết bị phải được cài đặt bản cập nhật "C-release" của tháng 8/2025 (mã hiệu KB5064081) trước đó để đủ điều kiện nhận gói kích hoạt này.

Cách tiếp cận mới này của Microsoft cho thấy một xu hướng rõ ràng khi hãng muốn biến các bản cập nhật lớn trở nên nhẹ nhàng, ít gây gián đoạn hơn, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng cuối.