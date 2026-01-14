YouTube xuất hiện video dài... 140 năm, hút 3,4 triệu người xem

Mới đây, người dùng YouTube trên toàn thế giới đã được một phen "vò đầu bứt tai" khi bắt gặp một video có thời lượng hiển thị phi lý lên tới 140 năm. Video này được đăng tải trên kênh có tên ShinyWR với tiêu đề chỉ vỏn vẹn một dấu hỏi chấm (?), càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm cho nội dung bên trong.

Theo nguồn tin từ Dexerto, thoạt nhìn, thanh thời gian của video kéo dài đến mức không tưởng, vượt xa mọi giới hạn lưu trữ của nền tảng chia sẻ video lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, khi người xem tò mò nhấp vào, sự thật nhanh chóng được phơi bày. Thay vì những thước phim kéo dài qua nhiều thế kỷ, nội dung thực tế chỉ dừng lại ở khoảng 12 tiếng đồng hồ.

Dù đây rõ ràng là một sự nhầm lẫn về hiển thị, video này vẫn tạo nên cơn sốt khó hiểu. Chỉ trong hơn một tuần, nó đã thu về hơn 3,4 triệu lượt xem.

Video kỳ lạ có độ dài 140 năm trên YouTube.

Sự xuất hiện của video này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh luận sôi nổi. Một số người xem hài hước cho rằng đây là tác phẩm của một "thiên tài nhí" nào đó đã tìm ra cách "hack" giới hạn của YouTube để câu view.

Trong khi đó, những người dùng nghiêm túc hơn lại đặt ra giả thuyết về một ARG (trò chơi thực tế ảo), nơi các manh mối được giấu kín trong các lỗi kỹ thuật. Thậm chí, có ý kiến cho rằng kênh ShinyWR thực chất là một trang thử nghiệm nội bộ của nhân viên YouTube vô tình bị lộ ra ngoài.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của người dùng lại thiên về giả thuyết lỗi hệ thống. Hàng loạt báo cáo cho thấy video không thể tải mượt mà, hoặc thậm chí không thể nhấn nút Play.

Điều đáng chú ý là "video 140 năm" không phải là nội dung kỳ quặc duy nhất trên kênh ShinyWR. Tài khoản này còn chứa nhiều video với độ dài "ảo" khác, bao gồm một video được liệt kê dài tới 294 tiếng. Tất cả đều gặp vấn đề nghiêm trọng về phát lại.

Một video khác với độ dài 294 tiếng đồng hồ.

Đến thời điểm hiện tại, giới chuyên môn nhận định rằng hiện tượng này đơn thuần là một trục trặc ngẫu nhiên của nền tảng chứ không phải một nội dung đột phá hay siêu nhiên nào cả.