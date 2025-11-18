Samsung bị tố "cài cắm" phần mềm gián điệp không thể xóa trên điện thoại Galaxy

Một cuộc khủng hoảng truyền thông đang bùng nổ và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội X, nhắm thẳng vào Samsung. Gã khổng lồ Hàn Quốc đang bị cáo buộc cài đặt sẵn một "phần mềm gián điệp Israel không thể gỡ bỏ" trên các thiết bị Galaxy của họ, gây ra sự phẫn nộ và hỗn loạn trong cộng đồng người dùng.

Bài viết trên X tố Samsung cài đặt ứng dụng gián điệp trên điện thoại Galaxy.

Tâm điểm của vụ việc là một ứng dụng có tên AppCloud. Đây là một trong số rất nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn (bloatware) trên điện thoại Samsung.

Tranh cãi bùng lên dữ dội sau khi SMEX, một tổ chức phi lợi nhuận về nhân quyền kỹ thuật số tại Tây Á và Bắc Phi, công bố một "lá thư ngỏ" yêu cầu Samsung "chấm dứt việc cài đặt bloatware cưỡng bức do Israel sáng lập".

Theo SMEX, tổ chức này đã điều tra AppCloud và cáo buộc rằng ứng dụng này:

- Không thể gỡ bỏ: Nó được "tích hợp sâu vào hệ điều hành".

- Không thể vô hiệu hóa: Ngay cả khi bị vô hiệu hóa, AppCloud vẫn có thể "xuất hiện trở lại sau các bản cập nhật hệ thống".

- Rủi ro bảo mật: Người dùng thông thường không thể xóa nó nếu không có "quyền root", một hành động vi phạm bảo hành và tiềm ẩn nguy cơ.

Cáo buộc được nhấn mạnh bởi nguồn gốc của ứng dụng, khi AppCloud được phát triển bởi công ty ironSource có trụ sở tại Israel (nay thuộc sở hữu của Unity). Các lực lượng chống Israel ngay lập tức liên kết ứng dụng này với "phần mềm gián điệp" để tạo ra sự phẫn nộ.

Tuy nhiên, các báo cáo chỉ ra rằng AppCloud thực chất là một ứng dụng tiếp thị đã tồn tại nhiều năm. Mục đích của nó là đề xuất và quảng bá các ứng dụng khác để thúc đẩy lượt cài đặt. Nhiều ý kiến cho rằng một ứng dụng hệ thống đang bị quy chụp là "phần mềm gián điệp" mà không có bất kỳ bằng chứng kỹ thuật xác thực nào.

Bất chấp điều đó, các tin đồn thất thiệt đang leo thang. Nhiều người cáo buộc AppCloud tự ý cài đặt ứng dụng mà không cần người dùng cho phép và thu thập dữ liệu người dùng để gửi cho nhà nước Israel - điều mà bài báo gốc gọi là "không đúng sự thật".

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi có tin đồn rằng một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, đang xem xét khả năng cấm bán điện thoại Samsung vì lo ngại phần mềm gián điệp này.

Các chuyên gia nhận định, nếu bạn là người dùng Samsung, không cần phải quá hoảng sợ. Tuy nhiên, Samsung cần phải khẩn trương đưa ra một tuyên bố chính thức để dập tắt cuộc khủng hoảng này, trước khi những tin đồn giả mạo tiếp tục làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của hãng.