Không chỉ smartphone, Samsung còn muốn dẫn đầu cuộc đua robot hình người

Tại sự kiện RoboWorld 2025 diễn ra tại Hàn Quốc, người đứng đầu Bộ phận Robot Tương lai của Samsung, Oh Jun-ho, đã công bố rằng công ty đang nghiên cứu các công nghệ cốt lõi cho robot hình người, bao gồm bộ truyền động, cảm biến, phần mềm và bàn tay robot.

Robot hình người đang là mục tiêu tiếp theo của Samsung.

Ông Oh cho biết, việc phát triển robot hình người là một thách thức mới đối với Samsung, nhưng công ty đã sẵn sàng nhờ vào kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng vững mạnh của mình. Khi được hỏi về thời gian ra mắt sản phẩm, ông khẳng định: “Bạn sẽ sớm thấy thôi”.

Sự tham gia của Samsung vào lĩnh vực robot hình người đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp robot, khi các yếu tố hình dạng giống người đang trở thành ranh giới mới trong trí tuệ nhân tạo (AI), không chỉ phục vụ cho nghiên cứu mà còn cho mục đích thương mại. Công ty có kế hoạch tự sản xuất các bộ phận quan trọng như bộ truyền động và cảm biến, với mục tiêu dài hạn là hoàn toàn tự chủ trong sản xuất.

Ông Oh nhấn mạnh rằng việc đầu tư sớm vào công nghệ cốt lõi sẽ giúp Samsung chiếm lĩnh thị trường robot hình người đang phát triển, nơi đang diễn ra nhiều dự án hấp dẫn như robot gia đình của Figure và nguyên mẫu robot của Unitree dành cho sân khấu Broadway.

Công ty Hàn Quốc sẽ thách thức nhiều đối thủ trên thị trường mới nổi này.

Sự phát triển của robot hình người đang nhanh chóng chuyển từ khoa học viễn tưởng sang hiện thực, với nhu cầu toàn cầu về AI vật lý ngày càng tăng. Các tập đoàn công nghệ lớn và các công ty khởi nghiệp đang chạy đua để chế tạo những robot hữu ích giống con người. Tại RoboWorld, các công ty robot Hàn Quốc như A-Robot và Yuil Robotics cũng đã giới thiệu nguyên mẫu robot hình người của họ với những sản phẩm như Neo - robot hình người có thể đặt hàng trước và robot bay hai chân của Caltech.

Sự hợp tác giữa Samsung với Nvidia và Rainbow Robotics cho thấy một hệ sinh thái bền vững, nơi Samsung không chỉ chế tạo robot mà còn phát triển chip và nền tảng cung cấp năng lượng cho chúng. Mặc dù Samsung chưa công bố thông số kỹ thuật hoặc ngày phát hành cụ thể, nhưng những tuyên bố của ông Oh Jun-ho cho thấy chúng ta có thể sớm được chứng kiến nguyên mẫu sản phẩm này.

Nếu thành công, Samsung có thể trở thành một trong những thương hiệu điện tử lớn đầu tiên đưa robot hình người được hỗ trợ bởi AI vào thị trường công nghiệp và tiêu dùng.