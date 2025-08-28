Trình diễn robot, UAV 'Make in Viet Nam' tại triển lãm khoa học công nghệ

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, khai mạc sáng 28/8. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thu hút nhiều khách tham quan là những người quan tâm đến khoa học công nghệ, sự phát triển của Việt Nam.

Khách tham quan có thể tiếp xúc và tương tác với robot hình người do VinMotion phát triển. Công ty có tham vọng phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý.

Mô hình tổ máy biến áp điện lực 500 KV, công suất 3x300 MVA - sản phẩm đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo máy biến áp công suất lớn, vốn trước đây phải nhập khẩu.

Mẫu UAV đa năng với tên gọi Hera của RtR, công ty do TS Lương Việt Quốc sáng lập. Hera khi gấp gọn có thể xếp vừa trong balo, nhưng đủ mạnh để nâng vật có trọng lượng 15 kg. Theo nhà sản xuất, tải trọng Hera mang theo gấp 10 lần so với các máy bay không người lái có cùng kích thước.

Bục trưng bày chip nguồn cho các thiết bị IoT của Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (trái) và chip dùng trong thẻ ID của MK Group, các sản phẩm do Việt Nam thiết kế.

Các thiết bị thuộc hệ sinh thái trạm gốc 5G do Viettel nghiên cứu, phát triển. Nhà mạng cho biết có thể tự cung cấp thiết bị trên tất cả lớp mạng viễn thông, từ mạng lõi đến vô tuyến, tức giải pháp toàn trình, nên sản phẩm có khả năng tùy biến cao.

Các sản phẩm ứng dụng công nghệ dịch AI tương tác trực tiếp của công ty LocaAI.

Các thiết bị nhà thông minh của VConnex. Startup này sở hữu dải sản phẩm đa dạng, từ công tắc thông minh, cảm biến chuyển động, cảm biến khói, khóa cửa thông minh, ổ cắm thông minh, đến camera giám sát.

Người xem tương tác với mô hình cảng Cần Thơ tái hiện trên không gian ảo.

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Người dân tương tác với robot trước không gian triển lãm của Bộ Khoa học và Công nghệ.