Liên Quân Mobile: 7 tướng vừa thay đổi sức mạnh, có Valhein, Veres và Zuka

Maloch

Ở phiên bản hiện tại, sức mạnh của Maloch giữa vị trí đường Caesar và vị trí trợ thủ đang có sự chênh lệch khá lớn. Lần điều chỉnh này chủ yếu tập trung thay đổi cơ chế hồi phục của hắn đồng thời tăng khả năng chuyển hóa tài nguyên.

Ngoài ra, Garena cũng mở rộng sự khác biệt giữa lối lên trang bị tấn công và phòng thủ nhằm mang lại nhiều hướng xây dựng trang bị đa dạng hơn. Khi sử dụng Maloch, người chơi có thể linh hoạt lựa chọn trang bị tùy theo diễn biến trận đấu.

Chiêu 1 - Sát thương: 650 +130/cấp chiêu +2.35 công vật lý cộng thêm (sát thương vật lý) → 650 +130/cấp chiêu +2.8 công vật lý cộng thêm (sát thương vật lý).

Chiêu 1 - Hồi phục: 5% máu tối đa → 150 +30/cấp chiêu +8% máu cộng thêm.

Chiêu 3 - Sát thương: 650 +325/cấp chiêu +2.35 công vật lý cộng thêm (sát thương vật lý) → 650 +325/cấp chiêu +2.8 công vật lý cộng thêm (sát thương vật lý).

Chiêu 3 - Hồi phục: 5% máu tối đa → 150 +75/cấp chiêu +8% máu cộng thêm.

Zuka

Zuka là vị tướng điển hình với lối chơi đan xen chiêu thức để cường hóa đòn đánh thường nhưng hiện tại panda béo đã hơi lỗi thời so với meta. Một chuỗi combo hoa mỹ của hắn cuối cùng lại chẳng tạo được hiệu quả gì. Vì vậy lần này đã được tăng sát thương của đòn đánh thường cường hóa cho cậu ta.

Chiêu 1 - Cường hóa đánh thường: 75 +25/cấp chiêu +0.25 công vật lý (sát thương vật lý) → 110 +22/cấp chiêu +0.3 công vật lý (sát thương vật lý).

Chiêu 2 - Lá chắn: 250 +50/cấp chiêu +1.5 công vật lý (sát thương vật lý) → 300 +60/cấp chiêu +2.0 công vật lý (sát thương vật lý).

Chiêu 3 - Cường hóa đánh thường: 124 +53/cấp chiêu +0.25 công vật lý (sát thương vật lý) → 150 +75/cấp chiêu +0.3 công vật lý (sát thương vật lý).

Arthur

Tướng này rõ ràng đang yếu quá, do đó đã được tăng thêm chút sức mạnh.

Chiêu 2 - Sát thương: 50 +15/cấp chiêu +0.35 công vật lý (STVL) → 70 +14/cấp chiêu +0.45 công vật lý (STVL)

Allain

Trong cuộc bỏ phiếu đồng sáng tạo cân bằng trước, Allain đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Nói một cách công bằng, sức mạnh tổng thể của Allain nằm trong phạm vi cân bằng (hơi yếu). Garena cho biết, họ hiểu cảm giác “yếu” đó và Allain là một tướng toàn diện, nhưng sự cân bằng giữa “toàn năng” và “không toàn năng” lại rất tinh tế. Vì vậy, họ sẽ thử điều chỉnh nhiều lần để giúp anh ta dần trở về trạng thái cân bằng.

Chiêu 1 - Hồi chiêu: 6s -0.4s/cấp chiêu → 5s -0.2s/cấp chiêu.

Chiêu 2 - Thời gian dự trữ: 12s -0.8s/cấp chiêu → 10s -0.4s/cấp chiêu

Veres

Lần này, nhà phát triển đã tăng tần suất và hiệu quả của combo chiêu 1 cùng chiêu 2 của Veres, hy vọng năng lực đối kháng của cô ấy sẽ trở nên lợi hại hơn.

Chiêu 1 - Sát thương: 150 +50/cấp chiêu +0.8 công vật lý (sát thương vật lý) → 200 +40/cấp chiêu +1.0 công vật lý (sát thương vật lý).

Chiêu 2 - Hồi chiêu: 12s -0.6s/cấp chiêu → 10s -0.4s/cấp chiêu.

Valhein

Là một trong những vị tướng được cộng đồng bình chọn nhiều nhất, Valhein có chỉ số đơn giản nhưng hiệu quả. Đặc biệt là khi nội tại đầy, sức mạnh của anh ta có thể trở nên khá là bá đạo cho nên sẽ điều chỉnh lại chỉ số.

Phi tiêu đỏ - Thợ săn: 100 +20/cấp +1.4 công vật lý (sát thương vật lý) → 80 +16/cấp +1.3 công vật lý (sát thương vật lý).

Phi tiêu xanh - Thợ săn: 50 +10/cấp +1.2 công vật lý (sát thương vật lý) → 40 +8/cấp +1.15 công vật lý (sát thương vật lý).

Goverra

Trong số các tướng được đề cử để thì Goverra cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Khi đối đầu với cô ấy ở đầu trận, đối thủ cần phải tốn rất nhiều công sức để xử lý đàn Thiết vệ của cô ấy và mối đe dọa từ những con quái vật nhỏ cũng không hề ít. Lần điều chỉnh này đã giảm nhẹ sức chiến đấu của đám người máy "nhỏ nhưng có võ" đó.

Sát thương - Thủ vệ: 120 +17.14/cấp +0.25 công phép (sát thương phép) → 100 +17.14/cấp +0.25 công phép (sát thương phép).