Màn hình phụ cho game thủ thích "vọc" PC, có cảm ứng đa điểm

Không giống các màn hình máy tính khá cồng kềnh, Corsair Xeneon Edge LCD là màn hình phụ chuyên dụng có kích thước nhỏ gọn 14,5-inches. Đây có thể xem là một phụ kiện dành cho người dùng thích "vọc" máy tính, chỉnh trang không gian làm việc, học tập.

Corsair Xeneon Edge 14,5-inches LCD.

Thiết kế

Xeneon Edge LCD đạt độ phân giải 2.560 x 720 pixels và có tần số quét 60Hz, đủ để hiển thị các thông số, nội dung tin nhắn/thông báo rõ nét nhưng sẽ rất hạn chế khi trình chiếu hình ảnh, video. Đặc biệt, tỷ lệ hiển thị 32:9 cho phép người dùng có thể tận dụng tối đa chiều ngang hoặc dọc, khi thiết lập các nội dung hợp lý theo chế độ sử dụng là đặt ngang hoặc dọc.

Với độ mỏng chỉ 22mm, sản phẩm mang đến vẻ ngoài tối giản, dễ dàng hòa nhập vào phong cách bàn làm việc hay góc máy chơi game. Tuy vậy, việc chỉ có phiên bản màu đen sẽ khiến người dùng yêu thích tông màu tươi sáng như trắng, hồng sẽ gặp khó khăn trong việc phối màu.

Độ dày 22mm nói trên là mỏng hơn cả quạt tản nhiệt 120mm chuẩn 25mm, nhờ đó người dùng có thể lắp màn hình vừa vặn ngay bên trong hầu hết các vỏ PC phổ biến hiện nay như Corsair 3500X, Frame 4000D, 5000D hay 9000D RGB AirFlow. Khi được đặt bên trong, màn hình tạo nên hiệu ứng trực quan đặc biệt, giúp theo dõi các thông số hệ thống như nhiệt độ, hiệu năng CPU,...

Phần chân đế nam châm.

Thực tế lắp đặt bên hông vỏ PC.

Chân đế nam châm rời cũng khá độc đáo, giúp màn hình bám chắc trên bề mặt kim loại, có thể đặt gọn trên bàn hoặc gắn trực tiếp lên mặt hông vỏ PC. Chi tiết nhỏ này cho thấy sự tinh tế của Corsair trong việc hiểu rõ thói quen tùy biến của người dùng công nghệ.

Tính năng

Điểm nổi bật của Corsair Xeneon Edge nằm ở màn hình cảm ứng 5 điểm chạm có độ nhạy và độ phản hồi ở mức khá. Mặc dù có khả năng làm màn hình nhân đôi (nội dung hiển thị tương tự màn hình chính), màn hình mở rộng hay thậm chỉ chuyển đổi thành màn hình chính, nhưng cơ bản Xeneon Edge vẫn phù hợp hơn để hiển thị các nội dung chuyên biệt như màn hình phụ.

Với màn hình này, người dùng có thể thao tác trực tiếp như kéo thả cửa sổ, điều chỉnh hiệu ứng màu RGB, theo dõi hiệu năng CPU/GPU hay bật tắt nhạc mà không cần sử dụng chuột, bàn phím. Đặc biệt dành cho game thủ hoặc streamer, đây là công cụ hỗ trợ rút ngắn thao tác và tăng tốc độ xử lý trong quá trình làm việc, phát sóng trực tiếp.

Chế độ nằm ngang, đặt trên bàn làm việc.

Khả năng kết nối của Xeneon Edge cũng là một điểm cộng đáng chú ý. Màn hình hỗ trợ cả USB Type-C và HDMI, giúp người dùng dễ dàng kết nối với laptop, PC, máy chơi game hoặc các thiết bị giải trí khác. Qua thực tế trải nghiệm, người viết khuyến nghị người dùng nên ưu tiên sử dụng cổng USB Type-C thay vì HDMI để đơn giản hóa mọi thứ.

Lý do đơn giản là cổng USB-C cho phép vừa truyền hình ảnh vừa cấp nguồn, tạo nên hệ thống dây gọn gàng, giảm thiểu sự rối mắt thường thấy khi phải nhiều thiết bị. Chỉ cần cắm và sử dụng, không cần cài đặt driver, người dùng có thể nhanh chóng tích hợp màn hình vào hệ thống của mình.

Xeneon Edge không chỉ là một màn hình phụ mà còn là một phần của hệ sinh thái Corsair, giúp người dùng theo dõi, điều khiển và đồng bộ thiết bị thông qua phần mềm iCUE. Khi kết hợp cùng các linh kiện khác như quạt RGB, tản nhiệt AIO hoặc bàn phím Corsair, toàn bộ hệ thống trở nên đồng bộ và có tính thẩm mỹ cao.

Quản lý trên phần mềm iCUE.

Các tùy chỉnh cho widget thời tiết (Weather).

Trên phần mềm iCUE có gần 20 tùy chọn thành phần (widget) có thể tích hợp lên màn hình, trong đó có những widget nổi bật như thời tiết, đồng hồ, trình phát đa phương tiện, điều chỉnh âm lượng, trình diễn hình ảnh/video từ PC hoặc video YouTube, theo dõi thông số CPU, lối tắt truy cập web/phần mềm, cửa sổ chat Twitch,... Dù trông có vẻ đa dạng nhưng với bản thân người viết kỳ vọng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong các bản cập nhật.

Nhìn chung, với thiết kế siêu mỏng, khả năng cảm ứng linh hoạt, kết nối đa dạng và độ tương thích cao, Corsair Xeneon Edge 14,5-inches LCD là giải pháp đáng tham khảo cho những ai muốn nâng cấp không gian làm việc hoặc gaming. Mức giá trên 6 triệu đồng là không rẻ so với thị trường chung nhưng là tương xứng với thương hiệu Corsair, và người dùng sẽ cần cân nhắc nhu cầu thực tế của mình trước khi trang bị.