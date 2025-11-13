Chuột máy tính siêu nhẹ 36g, pin tới 70 giờ, độ nhạy 33.000 dpi cho game thủ

Thiết kế

Sabre v2 Pro Ultralight Wireless là mẫu chuột chơi game mới nhất của Corsair, được tinh giản đến mức tối đa để mang lại trọng lượng khó tin - chỉ 36g, khoảng một nửa so với con chuột siêu nhẹ của Logitech là mẫu Pro X Superlight (63g). Khi cầm lên hạ xuống, cảm giác đầu tiên là sự “rỗng tay”, thậm chí có thể khiến người dùng tưởng rằng quên lắp pin dù Sabre v2 Pro sử dụng pin sạc tích hợp sẵn bên trong.

Corsair Sabre v2 Pro phiên bản màu trắng.

Trọng lượng nhẹ cũng giúp người dùng thao tác nhanh mà không mỏi tay, đặc biệt hữu ích trong các tựa game FPS như Valorant, CS2 hay Apex Legends. Tuy nhiên, với người quen dùng chuột nặng, cảm giác ban đầu có thể hơi lạ tay và sẽ phải mất vài ngày để thích nghi. Khi đã quen, độ nhẹ của chuột lại trở thành lợi thế lớn giúp các pha xoay người, ngắm bắn trở nên linh hoạt hơn.

Nhà sản xuất cung cấp đầy đủ phụ kiện trong hộp, gồm cáp USB-A to USB-C dài 2m, USB Receiver 8KHz và bộ miếng dán đi kèm. Trong đó, bộ dán đi kèm gồm 4 miếng rời cho hai nút chuột trái, phải và hai bên cạnh chuột giúp tăng độ bám tay, nhưng sẽ rất dễ vấy bẩn chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng - đặc biệt với phiên bản màu trắng.

Ngoài ra, chuột còn được trang bị hai nút chức năng ở cạnh trái, cho phép người dùng tùy chỉnh. Đây là chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, đặc biệt khi duyệt web hoặc làm việc đa nhiệm vì giúp thao tác nhanh hơn mà không cần dùng bàn phím. Tuy vậy, vị trí của hai nút này hơi chếch về phía trước nên khi bấm bằng ngón cái sẽ có cảm giác với tới, chưa thật sự tự nhiên.

Tính năng

Sabre v2 Pro sử dụng thiết kế không dây với thời lượng pin lên tới 70 giờ ở chế độ 2.4GHz và Polling Rate tiêu chuẩn 1.000Hz. Nếu kích hoạt chế độ Hyper-Polling 8.000Hz, pin giảm xuống khoảng 16 giờ, nhưng đổi lại là độ phản hồi gần như tức thì. Với những ai chơi game FPS, tốc độ lấy mẫu 8.000Hz giúp chuột gửi tín hiệu đến PC nhanh gấp 8 lần so với chuột thông thường, cho cảm giác chuyển động liền mạch và chính xác.

Ngoài cách kết nối thông qua USB Receiver với tần số lấy mẫu (Polling Rate) 8.000Hz như trên, chuột còn hỗ trợ kết nối cáp USB-C trực tiếp cho phép sử dụng ở chế độ có dây khi cần sạc hoặc thi đấu chuyên nghiệp. Dù ở chế độ nào, từng chuyển động nhỏ của cổ tay đều được ghi nhận tức thời, giúp game thủ có thể “vẩy” chuột đúng ý đồ.

Cổng USB-C dùng để sạc hoặc kết nối có dây.

Đầu USB Receiver gắn với máy tính thông qua cáp USB-A to USB-C đi kèm.

Trong quá trình sử dụng thực tế, chuột vận hành ổn định, không gặp tình trạng trễ hay nhiễu sóng dù ở môi trường có nhiều thiết bị không dây khác, đặc biệt hai nút chính trái và phải có hành trình hợp lý, lực nhấn vừa tay và độ nảy rõ ràng. Cảm quan về vẻ ngoài, người viết đánh giá các đường cắt gọn gàng, bề mặt hoàn thiện mịn và chắc tay, mang lại cảm giác cầm nắm tự nhiên, thoải mái trong thời gian dài.

Sabre v2 Pro được trang bị cảm biến quang học Corsair Marksman S - thế hệ cảm biến mới nhất của Corsair, hỗ trợ độ phân giải tối đa 33.000 DPI. Việc thay đổi DPI được thực hiện ngay qua nút vật lý trên thân chuột, đồng thời người dùng có thể tinh chỉnh các mức DPI chi tiết qua nền tảng Corsair Web Hub mà không cần cài đặt phần mềm iCUE truyền thống.

Corsair Web Hub là nền tảng cấu hình trực tuyến mới, cho phép người dùng truy cập trực tiếp từ trình duyệt. Giao diện tối giản, dễ sử dụng và trực quan, hỗ trợ tinh chỉnh DPI, Polling Rate, gán macro hay lưu cấu hình riêng cho từng game. Đây là hướng đi hợp lý cho những ai thích sự gọn nhẹ, không muốn cài phần mềm nặng trên máy tính.

Cảm biến siêu nhạy ở mặt dưới.

Nhìn chung, ở mức giá trên 2 triệu đồng, Corsair Sabre v2 Pro là lựa chọn đáng tham khảo trong phân khúc chuột gaming cao cấp siêu nhẹ. Thiết kế cân đối, phản hồi nhanh và thời lượng pin tốt khiến sản phẩm này phù hợp cả cho game thủ lẫn người dùng đòi hỏi hiệu suất cao.