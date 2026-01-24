Free Fire: Sau cú Booyah! quyết định, WAG Academy vô địch giải Vietnam League 2025

Vừa qua, chung kết Vietnam League 2025 - giải đấu Esports chuyên nghiệp cấp độ cao nhất của Free Fire Việt Nam đã diễn ra với chức vô địch thuộc về đội tuyển WAG Academy.

Sau 8 trận đấu kịch tính với sự tham gia của 12 đội tuyển Free Fire hàng đầu Việt Nam, đã có 5 đội kích hoạt được Champion Rush với mốc điểm 100. Tuy nhiên với cú Booyah! quyết định ở trận 8 thì WAG Academy - đội tuyển đi lên từ hệ thống giải đấu Quân đoàn đã có được danh hiệu vô địch, nhận về 200 triệu đồng tiền thưởng.

Bên cạnh ngôi vô địch, tuyển thủ SHIRYU của WAG Academy cũng xuất sắc giành được danh hiệu MVP. Nhờ lối chơi quyết đoán và khả năng giao tranh mạnh mẽ, SHIRYU đã kết thúc trận đấu cuối cùng với mạng hạ gục quyết định, quét sạch đối thủ NLB và mang về chức vô địch cho đội tuyển của mình.

Sau khi Vietnam League 2025 khép lại, Free Fire Esports Việt Nam sẽ có một quãng nghỉ và trở lại sau Tết Nguyên đán, với vòng thăng hạng FFWS Vietnam 2026 Spring diễn ra vào tháng 3. Ngoài ra Garena cũng đã công bố mùa tiếp theo của Vietnam League sẽ trở lại vào mùa hè năm 2026.