Bộ ba loa thanh công suất tới 960W, có bản kết nối Wi-Fi 6

Dòng loa thanh JBL Bar MK2 thế hệ mới vừa chính thức được giới thiệu với ba mẫu sản phẩm: Bar 1000MK2, Bar 800MK2 và Bar 500MK2.

JBL Bar 1000MK2.

Trong đó, Bar 1000MK2 được trang bị hệ thống 7.1.4 kênh với công suất tối đa 960W. Sản phẩm sở hữu bốn loa hướng trần, hai loa vòm không dây có thể tháo rời, cùng loa siêu trầm 10 inch. Công nghệ âm thanh hỗ trợ bao gồm Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, SmartDetails và PureVoice 2.0. Thiết bị tích hợp Wi-Fi 6, Bluetooth, hỗ trợ Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect, Amazon Music HD và Roon Ready.

JBL Bar 800MK2 thì hướng đến những không gian nhỏ gọn hơn nhưng vẫn được trang bị hệ thống 7.1 kênh, công suất đầu ra tối đa 780W. Sản phẩm hỗ trợ Dolby Atmos, tích hợp loa vòm không dây tháo rời và khả năng kết nối tương tự với Bar 1000MK2. Các công nghệ đi kèm bao gồm PureVoice 2.0, SmartDetails, MultiBeam 3.0 và chế độ nghe ban đêm.

Còn Bar 500MK2 được thiết kế cho người dùng mới bắt đầu nâng cấp hệ thống giải trí tại nhà, với cấu hình 5.1 kênh, công suất tối đa 750W. Thiết bị đi kèm loa siêu trầm, hỗ trợ Dolby Atmos, PureVoice 2.0, MultiBeam 3.0, chế độ nghe ban đêm và khả năng kết nối không dây.

Lần đầu tiên JBL giới thiệu phiên bản màu trắng cho dòng sản phẩm loa thanh.

Cả ba mẫu loa JBL Bar MK2 đều có thể điều chỉnh và cá nhân hóa qua ứng dụng JBL One. Người dùng có thể tinh chỉnh âm thanh EQ 7 băng tần, phát nhạc trực tuyến từ các nền tảng phổ biến và nhận cập nhật phần mềm mới thông qua OTA.

Dự kiến tới cuối năm 2025, Bar 1000MK2 sẽ hỗ trợ thêm chuẩn âm thanh DTS:X, còn Bar 800MK2 và Bar 500MK2 sẽ được nâng cấp lên DTS Virtual:X. Dịp này, JBL cũng công bố công nghệ AI Sound Boost sẽ được bổ sung trên loa siêu trầm của dòng Bar 1300MK2 (đã ra mắt trước đó), dự kiến cũng là cuối năm 2025.

Theo công bố của nhà sản xuất, Bar 1000MK2 khoảng 34 triệu đồng, Bar 800MK2 là khoảng 25 đồng và Bar 500MK2 là khoảng 18 triệu đồng. Trên thị trường loa thanh, dòng JBL Bar MK2 này đang phải cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm cùng phân khúc của Sony và Samsung.

Sony hiện có các mẫu soundbar tích hợp Dolby Atmos với công nghệ S-Force Pro Front Surround và loa vòm ảo; trong khi Samsung tập trung phát triển dòng Q-Series hỗ trợ Q-Symphony, đồng bộ hóa loa thanh và loa TV. Giờ đây, sự hiện diện của JBL Bar MK2 đã bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong phân khúc giải trí gia đình.