One UI 9 gây hao pin bất thường trên Galaxy S24 Ultra

Bản cập nhật One UI 9 chính thức vừa được phát hành cho dòng Galaxy S24 trong tháng này, song nhanh chóng ghi nhận phản ánh về hiện tượng pin hao hụt nhanh trên phiên bản cao cấp S24 Ultra. Trường hợp được phản ánh cho thấy một thiết bị khoảng hai năm tuổi đã tiêu tốn tới 95% dung lượng chỉ sau 5 giờ 20 phút hoạt động, trong đó thời gian bật màn hình thực tế chỉ đạt vỏn vẹn 3 giờ 15 phút.

One UI 9 khiến Galaxy S24 gặp lỗi hao pin bất thường.

Mức tiêu hao này diễn ra khi thiết bị duy trì độ phân giải QHD liên tục, kết nối dữ liệu di động LTE+ thay vì Wi-Fi và sử dụng dày đặc các ứng dụng mạng xã hội, giải trí như YouTube, Instagram, Snapchat cùng các nền tảng phát video trực tuyến. Kết quả trên trái ngược hoàn toàn với thời điểm máy mới ra mắt, khi S24 Ultra từng đạt thời lượng từ 13 đến 16 giờ duyệt web và 6-8 giờ sáng màn hình thực tế trong các bài kiểm tra độc lập.

Dù vậy, sự sụt giảm thời lượng pin đột ngột sau các đợt nâng cấp lớn thường được coi là hiện tượng bình thường, bởi hệ điều hành cần khoảng hai tuần để tối ưu hóa với phần cứng, kết hợp việc các ứng dụng cũ chưa cập nhật làm tiêu tốn thêm tài nguyên. Ngoài ra, đợt phát hành One UI 9 chưa ghi nhận làn sóng phản đối diện rộng nào và phần lớn người dùng vẫn bày tỏ sự hài lòng với thời lượng pin sau nâng cấp.

Để cải thiện tình trạng tiêu hao năng lượng, người dùng nên kiểm tra sức khỏe linh kiện qua ứng dụng Samsung Members, đồng thời tiến hành cập nhật toàn bộ ứng dụng và xóa phân vùng bộ nhớ đệm (cache) của hệ thống. Bên cạnh đó, việc hạn chế chạy nền cho các ứng dụng không dùng đến, kích hoạt cấu hình hiệu năng nhẹ nhàng và bật tính năng bảo vệ pin giới hạn mức sạc ở 80-85% cũng giúp làm chậm quá trình chai pin.

Điện thoại chạy One UI 9 tụt gần hết pin trong hơn 3 tiếng đồng hồ.

Người dùng được khuyến nghị nên kiên nhẫn sử dụng máy bình thường trong vài ngày để hệ thống ổn định quy trình tối ưu hóa sau cập nhật. Nếu mức tiêu hao pin vẫn tiếp diễn nghiêm trọng hoặc linh kiện đã xuống cấp nhiều, việc mang máy đến trung tâm dịch vụ khách hàng theo hướng dẫn từ phía Samsung là phương án xử lý phù hợp.