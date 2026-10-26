Game miễn phí chỉ cho một người chơi gây sốt, cả thế giới xếp hàng chờ tới lượt

Jono là một tựa game đi cảnh miễn phí, nó lặng lẽ đổ bộ nền tảng Steam hồi đầu tháng này. Trong khi game online lớn thường thả 100 người lạ vào cùng một bản đồ, Jono đi theo hướng ngược lại: cả hành tinh chỉ có đúng một nhân vật chơi được, và ai tải game cũng phải xếp hàng chờ đến lượt.

Giao diện tương đối đơn giản của tựa game Jono.

Game là sản phẩm của Tuomas Erikoinen, họa sĩ đứng sau Angry Birds gốc, hiện tự làm game dưới tên Part Time Monkey. Khi đến lượt, người chơi có đúng một phút để điều khiển anh hùng phong cách pixel tí hon vượt qua gai nhọn, máy nghiền, băng và cổng dịch chuyển, rồi quyền điều khiển chuyển cho người tiếp theo ngay tại chỗ vừa dừng. Mỗi lần chết chỉ đưa Jono về đầu căn phòng hiện tại và để lại một bia mộ, nên các phòng khó dần đầy dấu mộ chỉ cho người sau biết chỗ nào không nên nhảy.

Những người đang chờ sẽ trở thành khán giả, theo dõi người chơi hiện tại qua một livestream tích hợp sẵn và cổ vũ, trêu chọc hoặc spam biểu tượng cảm xúc trong khung chat chung. Trên Reddit, Erikoinen nói rằng trò chơi cũng đủ thu hút mọi người, nhưng ông không ngờ rằng khung chat mới chính là thứ giữ họ ở lại. Hơn 540 người chơi đã gửi hơn 85.000 tin nhắn chỉ trong 17 ngày.

Mục tiêu của cộng đồng là một triệu phòng khác nhau, trong khi một người chơi "cuồng" đã tự vượt hơn 7.500 phòng. Phần lớn phòng do bộ tạo màn ngẫu nhiên sinh ra, còn màn do người chơi tạo được Erikoinen kiểm tra thủ công, đối chiếu với bản phát lại của người tạo.

Những màn quá khó bị chuyển sang chế độ tùy chọn “Meat Grinder”, nơi một màn từng cần 2.627 lần chết và gần năm giờ mới có người vượt qua. Với tốc độ khoảng 5.000 phòng mỗi ngày, Erikoinen ước tính đám đông sẽ chạm phòng thứ một triệu vào khoảng tháng 4, dù ông giữ kín thứ đang chờ ở đó.

Khung chat là sức hút chính của game, nơi nhiều người cổ vũ, trêu chọc một người đang chơi.

Hàng đợi ban đầu lại là một cách chống sao chép. Erikoinen nói với GamesRadar rằng AI khiến game nhỏ trông quá dễ làm, và ông từng thấy các hit indie bị sao chép chỉ vài giờ sau khi nổi tiếng. Một đám đông người lạ dùng chung một nhân vật khó bị chép hơn nhiều, và một số studio indie khác cũng đang giữ game xa công chúng trước khi ra mắt, như Alliance Arts đã gỡ bản demo công khai của Drunken Goddess Reflux để chỉ chạy các phiên kín.