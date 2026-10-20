One UI 9 đang làm được điều người dùng Samsung Galaxy mong đợi nhất

Số lượng người dùng thiết bị Galaxy nhận bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 đang tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng hai đến ba tuần qua, Samsung đã đẩy mạnh việc triển khai One UI 9 ra toàn cầu nhằm mang đến cho người dùng nhiều cải tiến về giao diện và hiệu suất.

Người dùng đánh giá cao One UI 9 không phải ở tốc độ triển khai.

Bản cập nhật One UI 9 đã được áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm, bao gồm Galaxy S26, S24, S23, Z Fold5, Z Flip5, cũng như các mẫu Galaxy A36, A37 và A56. Theo một cuộc khảo sát gần đây của PhoneArena, khoảng 28% người dùng cho biết họ “hoàn toàn không gặp vấn đề gì” trong quá trình cài đặt và sử dụng bản cập nhật mới.

Mặc dù những phản hồi này chưa được kiểm chứng, nhưng chúng cho thấy mức độ hài lòng cao từ phía người dùng đối với chất lượng bản cập nhật. Tuy nhiên, vẫn có một số lỗi nhỏ được ghi nhận tồn tại trong phiên bản One UI 9 khi trên các diễn đàn cộng đồng như Reddit, dù các vấn đề không phổ biến và không nghiêm trọng.

Theo báo cáo, một số người dùng gặp tình trạng hao pin bất ngờ, dẫn đến ảnh hưởng trải nghiệm sử dụng thiết bị. Nhưng điều quan trọng nhất là, các lỗi nghiêm trọng hơn, như không thể sử dụng điện thoại sau khi cài đặt bản cập nhật, dường như ít xảy ra hơn.

Độ ổn định mới là thứ nhận sự quan tâm nhất trên One UI 9.

Được biết, Samsung hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện việc phân phối One UI 9 đến người dùng các thiết bị tương thích trên toàn cầu. Hiện tại, vẫn còn một lượng lớn người dùng chưa nhận được One UI 9, vì vậy vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng khi One UI 9 được phủ sóng rộng hơn.

Rõ ràng, Samsung đang nỗ lực tìm ra sự cân bằng giữa tốc độ và độ ổn định trong việc phát hành bản cập nhật One UI 9 để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.