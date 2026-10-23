Meta bị phạt 25 tỷ USD vì lừa dối người dùng về quyền riêng tư

Vào hôm thứ Tư vừa qua, một thẩm phán tại bang New Mexico (Mỹ) đã đưa ra mức phạt kỷ lục 25 tỷ USD đối với Meta, xuất phát từ vụ kiện liên quan đến bê bối Cambridge Analytica.

Phán quyết này được đưa ra sau khi tòa tuyên bố Meta có tội vào tháng 9, kết thúc phiên xét xử kéo dài hai tuần. Tòa án xác định Meta phải chịu trách nhiệm cho 43 triệu vi phạm các đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại bang New Mexico.

Meta đang đứng trước án phạt kỷ lục.

Mỗi vi phạm phải chịu mức phạt lên tới 5.000 USD, dẫn đến tổng số tiền phạt kỷ lục nêu trên. Thẩm phán Francis J. Mathew thuộc Tòa án Quận bang Santa Fe là người đưa ra phán quyết này.

Con số này chưa bao gồm khoản bồi thường thiệt hại khoảng 950 triệu USD đã được tuyên trước đó trong năm nay sau khi cơ quan tư pháp của bang xác định "gã khổng lồ" mạng xã hội này phải chịu trách nhiệm vì gây tổn hại cho trẻ em.

Ngoài ra, vào tháng 8, Meta cũng đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 17,1 tỷ USD với 47 tiểu bang, thủ đô Washington D.C. và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ. Bang New Mexico đã tự khởi kiện riêng và không tham gia vào vụ kiện tập thể hay thỏa thuận dàn xếp đó.

CEO Facebook Mark Zuckerberg.

Công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp đã đạt lợi nhuận khoảng 168,6 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Trước đó, Facebook từng bị Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) phạt 5 tỷ USD liên quan đến vấn đề này.

Vào năm 2018, CEO Facebook Mark Zuckerberg từng tuyên bố rằng ông đang "nỗ lực tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra và làm thế nào để đảm bảo điều này không tái diễn". 4 năm trôi qua, vẫn chưa rõ công ty đã rút ra được bài học gì từ sự việc này.

Cũng vào thời điểm đó, Tim Cook, CEO của Apple đã chỉ trích sự thất bại trong việc bảo vệ quyền riêng tư của Meta, đồng thời khẳng định rằng đã đến lúc chấm dứt cơ chế để các công ty tự quản lý hoàn toàn vấn đề này.

Trước đó, vào năm 2023, một khoản chi trả từ thỏa thuận dàn xếp trị giá 725 triệu USD cũng đã được Meta thực hiện liên quan đến bê bối Cambridge Analytica. Thời hạn nộp yêu cầu bồi thường đã qua từ lâu; những người dùng Facebook tại Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2007 đến ngày 22/12/2022 đều đủ điều kiện để nhận khoản bồi thường này.