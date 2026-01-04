Những xu hướng công nghệ lớn nhất dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2026

AI ở khắp mọi nơi

AI tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực. OpenAI được kỳ vọng sẽ ra mắt GPT-6, một bước tiến lớn về sức mạnh tính toán và khả năng suy luận. Tuy nhiên, câu hỏi về việc liệu đây có phải là bước khởi đầu cho trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) vẫn còn bỏ ngỏ. Các chuyên gia như Tim Bajarin đến từ Creative Strategies cho rằng AGI thực sự khó có thể xuất hiện trước năm 2028, bởi các hệ thống hiện nay chưa đạt được khả năng “đa ngành” như một nhà bác học thực thụ.

Song song, cuộc đua AI sẽ trở nên gay gắt hơn giữa Google với Gemini và OpenAI với ChatGPT. Google dự kiến tích hợp Gemini sâu vào công cụ tìm kiếm, trong khi ChatGPT ngày càng được sử dụng như một công cụ tra cứu chính. Sự cạnh tranh này có thể dẫn đến sự sáp nhập hoặc loại bỏ các đối thủ nhỏ hơn.

Từ điện thoại đến laptop, công nghệ gập đang tái định nghĩa cách chúng ta tương tác với thiết bị. (Nguồn: Samsung)

Khủng hoảng chip và RAM

Một trong những thách thức lớn của ngành công nghệ năm 2026 là khủng hoảng RAM vốn đã bắt đầu từ năm 2025. Nhu cầu tăng mạnh từ các hệ thống AI, trung tâm dữ liệu và thiết bị di động khiến nguồn cung RAM khan hiếm, kéo giá thành lên cao. Người tiêu dùng phổ thông sẽ gặp khó khăn khi nâng cấp máy tính hoặc mua card đồ họa có dung lượng RAM đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu chơi game, xử lý đồ họa hay chạy ứng dụng AI.

Trong khi đó, Nvidia vẫn giữ vị thế dẫn đầu về chip AI, đặc biệt trong lĩnh vực GPU phục vụ huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Nvidia có tiếp tục đầu tư mạnh vào sản phẩm dành cho người dùng phổ thông ngoài dòng RTX 50 hay sẽ tập trung toàn lực vào thị trường doanh nghiệp và AI chuyên dụng.

Cuộc cách mạng ARM và Qualcomm

Máy tính dùng chip ARM đang ngày càng phổ biến nhờ hiệu năng vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng. Apple đã chứng minh thành công với dòng MacBook M-series, mang lại trải nghiệm mượt mà và thời lượng pin ấn tượng. Trong khi đó, Qualcomm với Snapdragon X Elite bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với Intel và AMD, mở ra một cuộc đua mới trên thị trường PC.

Dù thị phần ARM trên Windows PC hiện còn nhỏ, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt giúp Qualcomm mở rộng ảnh hưởng, đặc biệt khi Microsoft và các hãng sản xuất laptop đang tích cực tối ưu hệ điều hành và phần mềm cho kiến trúc ARM. Nếu thành công, đây có thể là sự thay đổi căn bản trong ngành máy tính cá nhân, đưa ARM trở thành đối trọng thực sự với x86.

Apple và kính AR

Apple được dự đoán sẽ có một năm bùng nổ với iGlasses – kính AR đầu tiên, có thể ra mắt vào cuối năm 2026 cùng với iPhone 18. Đây sẽ là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với kính AR của Meta, Google và Samsung, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho trải nghiệm thực tế tăng cường.

Tim Cook được cho là sẽ tiếp tục giữ vị trí CEO cho đến khi sản phẩm này ra mắt, bởi ông coi AR là “đứa con tinh thần” của mình. Nếu iGlasses thành công, Apple có thể tái định nghĩa cách người dùng tương tác với công nghệ, từ giải trí, giáo dục cho đến công việc. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và hệ sinh thái phần mềm phong phú của Apple sẽ là lợi thế lớn, giúp sản phẩm này không chỉ là thiết bị mới mà còn là nền tảng chiến lược cho tương lai.

Apple chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với iPhone gập và kính AR thông minh. (Nguồn: Getty Images)

Điện thoại gập và thiết bị mới

Năm 2026 cũng sẽ là thời điểm thiết bị gập trở thành xu hướng chính. Samsung Galaxy Z Trifold sẽ chính thức có mặt tại Mỹ, khẳng định vị thế tiên phong của Samsung trong thị trường điện thoại gập. Với thiết kế ba màn hình gập, sản phẩm này hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa nhiệm vượt trội.

Apple cũng được kỳ vọng tung ra iPhone Fold hoặc iPad Fold, nhưng giá bán vẫn là dấu hỏi lớn, bởi công nghệ màn hình gập hiện nay vẫn có chi phí sản xuất cao. Dù vậy, sự tham gia của Apple sẽ là cú hích lớn, khiến thiết bị gập không còn là sản phẩm thử nghiệm mà trở thành dòng sản phẩm chủ lực.

Đây sẽ là năm mà thiết kế gập bước ra khỏi giai đoạn thử nghiệm, trở thành biểu tượng của sự đổi mới trong ngành di động.

Từ điện thoại đến laptop, công nghệ gập đang tái định nghĩa cách chúng ta tương tác với thiết bị. (Nguồn: Samsung)

Robot hình người và các xu hướng khác

Trong năm 2026, công ty 1X sẽ giới thiệu robot Neo Beta với mức giá khoảng 20.000 USD, dù khả năng thực tế của sản phẩm vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, các robot đang học hỏi nhanh hơn, mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trong đời sống chỉ trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, thị trường công nghệ cũng chứng kiến nhiều xu hướng đáng chú ý: Windows Copilot trở thành phiên bản mới của hệ điều hành Windows; AI actors bắt đầu xuất hiện trong quảng cáo và phim ảnh; công nghệ TV micro RGB nổi lên như đối thủ cạnh tranh với OLED, trong khi chuẩn 8K vẫn chưa thể bùng nổ; và đặc biệt, thế hệ Gen Z cùng Gen Alpha ngày càng rời xa mạng xã hội, ưu tiên các hoạt động trực tiếp và gắn kết ngoài đời thực.

AI giúp robot học nhanh hơn, mở ra tương lai tương tác giữa người và máy. (Nguồn: 1X)