Bầu trời chật kín vệ tinh: Lợi ích kết nối và những rủi ro khó lường

Trong vài năm gần đây, số lượng vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất tăng nhanh chưa từng có. Từ khoảng hơn 700 vệ tinh vào đầu thế kỷ, con số này đã lên tới khoảng 15.000 và có thể chạm mốc hàng trăm nghìn, thậm chí nửa triệu vào năm 2040. Việc này giúp mở rộng khả năng kết nối Internet toàn cầu, đặc biệt ở các khu vực xa xôi nhưng đồng thời cũng đặt ra hàng loạt rủi ro mới đối với môi trường, an toàn không gian và cả đời sống trên Trái Đất.

Bùng nổ vệ tinh và lợi ích kết nối toàn cầu

Sự phát triển của các hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) như Starlink đã làm thay đổi cách con người tiếp cận Internet. Với công nghệ này, tín hiệu có thể được truyền tới thiết bị nhỏ ở bất kỳ đâu trên thế giới. So với vệ tinh địa tĩnh ở độ cao khoảng 22.000 dặm, các vệ tinh LEO hoạt động ở khoảng 342 dặm cho phép tốc độ nhanh hơn và độ trễ thấp hơn.

Nhờ chi phí phóng giảm mạnh, đặc biệt từ khi tên lửa Falcon 9 có thể tái sử dụng, chi phí đưa thiết bị lên quỹ đạo đã giảm xuống khoảng 2.500 USD/kg, thấp hơn nhiều so với mức 12.600 USD/kg trước đây. Điều này mở ra “cuộc đua không gian” mới với sự tham gia của nhiều công ty và quốc gia.

Amazon dự kiến triển khai hàng chục nghìn vệ tinh trong khi các chương trình khác từ Trung Quốc và nhiều quốc gia cũng đang tăng tốc. Thậm chí, các đề xuất xây dựng “trung tâm dữ liệu ngoài không gian” với quy mô lên tới hàng trăm nghìn vệ tinh cũng đã được đưa ra. Những bước tiến này hứa hẹn cải thiện kết nối, hỗ trợ cứu trợ thiên tai, giám sát môi trường và nhiều ứng dụng thiết thực khác cho người dùng.

Nguy cơ va chạm và “hiệu ứng Kessler”

Tuy nhiên, mật độ vệ tinh tăng nhanh kéo theo nguy cơ va chạm ngày càng lớn. Các vật thể trên quỹ đạo di chuyển với tốc độ lên tới khoảng 17.000 dặm/giờ, khiến ngay cả mảnh vỡ nhỏ cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

Một trong những kịch bản đáng lo ngại nhất là “hiệu ứng Kessler” – phản ứng dây chuyền khi một vụ va chạm tạo ra hàng nghìn mảnh vỡ, tiếp tục gây ra nhiều vụ va chạm khác. Theo các nhà khoa học, khi mật độ vật thể đủ lớn, hiện tượng này gần như không thể tránh khỏi.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những mảnh vỡ nhỏ gần như không thể loại bỏ hoàn toàn và có thể tồn tại trên quỹ đạo trong nhiều thập kỷ hoặc thậm chí hàng thế kỷ. Điều này có nguy cơ khiến không gian trở nên “không thể sử dụng” cho các thế hệ sau, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vệ tinh, thám hiểm vũ trụ và cả hệ thống định vị, viễn thông.

Dù hiện tại các vệ tinh có thể thực hiện hàng trăm nghìn lần điều chỉnh quỹ đạo mỗi năm để tránh va chạm, nhưng khi số lượng tăng lên hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu, việc kiểm soát sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Các sự kiện như bão Mặt Trời còn có thể làm gián đoạn khả năng điều khiển, khiến nguy cơ va chạm tăng đột biến.

Tác động môi trường và đời sống trên Trái Đất

Không chỉ dừng lại ở không gian, tác động của vệ tinh còn lan xuống bầu khí quyển và bề mặt Trái Đất. Khi vệ tinh kết thúc vòng đời và cháy trong khí quyển, chúng giải phóng các hạt kim loại như nhôm, lithium và carbon đen. Những chất này có thể làm thay đổi cấu trúc khí quyển, ảnh hưởng đến tầng ozone và góp phần vào biến đổi khí hậu.

Một nghiên cứu cho thấy mỗi vệ tinh nặng khoảng 550 pound có thể thải ra 66 pound hạt oxit nhôm khi cháy rụi. Trong khi đó, các vệ tinh thế hệ mới có thể nặng tới 2.750 pound hoặc hơn, đồng nghĩa lượng phát thải sẽ lớn hơn đáng kể.

Các nhà khoa học lo ngại rằng sự tích tụ của các hạt này có thể làm tăng nhiệt độ tầng bình lưu, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ bức xạ của tầng ozone – lớp bảo vệ quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư da và bảo vệ hệ sinh thái.

Ngoài ra, rác không gian cũng ngày càng rơi xuống Trái Đất thường xuyên hơn. Nhiều mảnh vỡ đã được ghi nhận rơi xuống các khu dân cư, trang trại và khu công nghiệp. Dù xác suất gây thương vong vẫn thấp nhưng khi số vụ việc tăng lên, rủi ro đối với con người sẽ ngày càng rõ rệt.

Ở góc độ sinh học, ánh sáng và chuyển động của vệ tinh cũng có thể làm gián đoạn hành vi định hướng của các loài động vật như chim, bọ cánh cứng hay hải cẩu – những loài phụ thuộc vào bầu trời đêm để di chuyển.

Song song đó, sự gia tăng vệ tinh cũng ảnh hưởng đến quan sát thiên văn, gây nhiễu sóng vô tuyến và làm giảm khả năng nghiên cứu vũ trụ. Đây là những yếu tố gián tiếp tác động đến khoa học và công nghệ trong dài hạn.

Việc quản lý không gian trở thành thách thức toàn cầu. Dù đã có Hiệp ước Không gian năm 1967 nhưng các quy định hiện tại vẫn chưa đủ để kiểm soát hoạt động thương mại ngày càng phức tạp. Không gian không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào, khiến việc thiết lập quy chuẩn chung trở nên khó khăn.

Sự phát triển của vệ tinh mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dùng, từ kết nối Internet đến các dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, chính sự bùng nổ này có thể tạo ra những hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến môi trường, an toàn không gian và khả năng tiếp cận vũ trụ trong tương lai.