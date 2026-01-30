Cựu kỹ sư Google tuồn bí mật AI sang Trung Quốc

Ding, 38 tuổi, bị tòa án Mỹ tại San Francisco kết tội ngày 29/1 sau phiên tòa kéo dài 11 ngày với 7 tội danh gián điệp kinh tế và 7 tội danh đánh cắp bí mật thương mại. Theo hồ sơ, Ding đánh cắp hàng nghìn trang thông tin mật từ Google vào năm 2022-2023, sau đó tuồn về hai công ty Trung Quốc nơi người này đang làm việc bí mật.

Mỗi tội danh gián điệp kinh tế có mức án tối đa 15 năm tù và 5 triệu USD tiền phạt, còn tội danh đánh cắp bí mật thương mại có mức án tối đa 10 năm tù và 250.000 USD tiền phạt. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 3/2.

Linwei Ding, cựu kỹ sư của Google. Ảnh: LinkedIn

Tài liệu tòa án cho thấy, ban đầu Ding bị truy tố vào tháng 3/2024 với bốn tội danh đánh cắp bí mật thương mại. Tuy nhiên, bản cáo trạng bổ sung vào tháng 2/2025 mở rộng điều tra với hàng loạt cáo buộc khác. Trong đó, Ding đánh cắp thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm cho phép trung tâm dữ liệu siêu máy tính của Google đào tạo mô hình AI thông qua máy học. Những thứ bị đánh cắp gồm chi tiết về chip, hệ thống và phần mềm giúp siêu máy tính "có khả năng thực thi ở mức đỉnh cao của công nghệ máy học và AI".

Ding được Alphabet, công ty mẹ của Google, tuyển dụng năm 2019. Người này thực hiện hành vi trộm cắp lần đầu năm 2022 sau khi một công ty công nghệ Trung Quốc bí mật "mời" làm giám đốc công nghệ. Ding cũng đến Trung Quốc trong vài tháng, tham gia các cuộc họp với nhà đầu tư để quyên tiền cho công ty và nắm 20% cổ phần.

Một góc khuôn viên trụ sở Google ở Mountain View. Ảnh: Reuters

Tính đến tháng 5/2023, Ding được cho là đã tải hơn 500 tệp từ máy chủ Google về máy tính cá nhân. Cũng trong tháng, người này thành lập công ty công nghệ của riêng mình và nộp đơn vào một chương trình khởi nghiệp tại Trung Quốc. Google bắt đầu nghi ngờ Ding vào tháng 12/2023. Công ty đã tịch thu máy tính xách tay vào ngày 1/2024 trước khi Ding dự định từ chức.

Google không đưa ra bình luận.