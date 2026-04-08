Một ứng dụng mới của Google có thể khiến người dùng điện thoại bỏ luôn bàn phím

Theo Techcrunch, Google vừa âm thầm giới thiệu ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản mang tên Google AI Edge Eloquent trên nền tảng iOS.

Sản phẩm này nhanh chóng thu hút chú ý nhờ khả năng hoạt động offline, tức không cần internet và tự động làm sạch câu chữ, hướng tới việc biến lời nói tự nhiên thành văn bản hoàn chỉnh.

Không cần kết nối mạng

Sau khi tải các mô hình nhận dạng giọng nói dựa trên Gemma, người dùng có thể nói và chuyển thành văn bản ngay trên điện thoại, không cần kết nối mạng.

Nội dung được hiển thị theo thời gian thực và khi tạm dừng, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các từ đệm như "um", "ah", đồng thời chỉnh sửa câu chữ để trở nên mạch lạc và chuyên nghiệp hơn, thay vì giữ nguyên sự ngập ngừng vốn có của lời nói.

Không dừng lại ở việc ghi lại nội dung, ứng dụng Google AI Edge Eloquent còn tích hợp các công cụ xử lý văn bản linh hoạt. Người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi đoạn ghi âm thành bản tóm tắt ý chính, điều chỉnh văn phong trang trọng hoặc thay đổi độ dài nội dung theo nhu cầu.

Khi kích hoạt chế độ đám mây, hệ thống sẽ tận dụng sức mạnh của Gemini để nâng cao chất lượng xử lý, trong khi tùy chọn xử lý hoàn toàn nội bộ vẫn được giữ lại nhằm bảo đảm quyền riêng tư.

Google AI Edge Eloquent đang gây sốt trong giới công nghệ

Google cũng cho phép cá nhân hóa trải nghiệm thông qua việc bổ sung từ vựng riêng, bao gồm tên riêng, thuật ngữ chuyên ngành hoặc dữ liệu từ Gmail, giúp tăng độ chính xác trong quá trình nhận diện.

Bên cạnh đó, ứng dụng lưu lại toàn bộ lịch sử, cho phép tìm kiếm nhanh và cung cấp các thống kê như tốc độ nói hay tổng số từ đã ghi nhận.

Sắp xuất hiện trên Android

Dù hiện mới xuất hiện trên iOS, phần mô tả ứng dụng cho thấy Google đang chuẩn bị cho một phiên bản Android với khả năng tích hợp sâu hơn, thậm chí có thể hoạt động như bàn phím mặc định hoặc thông qua nút nổi để sử dụng ở bất kỳ đâu trong hệ thống.

Sự xuất hiện của Edge Eloquent cho thấy xu hướng nhập liệu bằng giọng nói đang bước sang giai đoạn mới, nơi AI không chỉ ghi lại lời nói mà còn hiểu ngữ cảnh và "viết lại" theo cách rõ ràng, trau chuốt hơn.

Nếu được triển khai rộng rãi, công nghệ này có thể thay đổi thói quen nhập liệu trên thiết bị di động, khi việc nói chuyện tự nhiên dần trở thành phương thức soạn thảo chính.

Hiện tại, người dùng Việt Nam chưa thể trải nghiệm Google AI Edge Eloquent. Nguyên nhân có thể do sản phẩm chưa được phát hành chính thức toàn cầu hoặc vẫn đang ở dạng thử nghiệm.