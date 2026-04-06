Khi robot được tích hợp công nghệ 6G

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của robot tại các sự kiện công nghệ, đặc biệt như Mobile World Congress (MWC) cho thấy xu hướng kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và kết nối mạng đang trở nên rõ rệt. Không còn chỉ là công cụ trình diễn, robot đang dần tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tế trong công nghiệp, dịch vụ và đời sống. Một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt chính là 6G – thế hệ mạng di động tiếp theo sau 5G, dự kiến phổ biến từ năm 2030.

Sự kết hợp với 6G sẽ tạo ra những khả năng mới cho robot.

Trong năm 2026, nhiều công ty như Boston Dynamics hay Honor đã giới thiệu robot hình người phục vụ trong môi trường công nghiệp và gia đình. Tuy nhiên, khả năng của các thiết bị này vẫn còn giới hạn, phần lớn hoạt động độc lập, phụ thuộc vào phần cứng và dữ liệu cục bộ. 6G được kỳ vọng sẽ thay đổi điều đó, giúp robot kết nối và phối hợp như một hệ thống thống nhất.

6G mở ra “giác quan” mới cho robot

Theo các chuyên gia, điểm khác biệt lớn nhất của 6G nằm ở khả năng hoạt động như một mạng cảm biến. Các cảm biến không chỉ nằm trên robot mà còn được tích hợp vào môi trường xung quanh, cho phép hệ thống liên tục quét và lập bản đồ không gian theo thời gian thực.

Điều này giúp robot di chuyển an toàn hơn trong môi trường phức tạp. Ví dụ, trong không gian đông người, mạng 6G có thể hỗ trợ tạo bản đồ ảo nhanh chóng, giúp robot nhận diện vật cản và điều hướng hiệu quả mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến riêng lẻ.

Một yếu tố quan trọng khác là tốc độ truyền dữ liệu. 6G được thiết kế để xử lý khối lượng dữ liệu lớn với độ trễ thấp, phù hợp với các tác vụ trí tuệ nhân tạo. So với 5G hiện tại – vốn chưa tối ưu cho các yêu cầu AI phức tạp, 6G có thể cung cấp khả năng xử lý và truyền tải thông tin gần như tức thời.

Con robot này có thể nhặt chiếc hộp lên và đặt vào vị trí được chỉ định.

Trong các thử nghiệm, robot có thể thực hiện các hành động như nhận diện cử chỉ, điều chỉnh lực cầm nắm và phản ứng theo thời gian thực. Những tác vụ này đòi hỏi lượng tính toán lớn, hiện vẫn cần đến mạng 5G riêng hoặc hệ thống điện toán biên. Với 6G, các khả năng này có thể được triển khai rộng rãi hơn thông qua mạng công cộng.

Ngoài ra, 6G còn cho phép robot giao tiếp liên tục với nhau và với hệ thống hạ tầng. Trong môi trường bán lẻ, một robot có thể dỡ hàng từ xe tải trong khi robot khác sắp xếp hàng lên kệ. Hai thiết bị cần chia sẻ dữ liệu về số lượng hàng hóa, vị trí và thời gian xử lý để phối hợp hiệu quả.

Khả năng này được gọi là “lập kế hoạch dài hạn”, robot không chỉ xử lý nhiệm vụ trước mắt mà còn tính toán các bước tiếp theo trong một chuỗi công việc phức tạp. Trong một số thử nghiệm, robot có thể lập kế hoạch trước tới 16 bước, tương tự cách con người xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Robot sẽ học hỏi liên tục trong hệ sinh thái kết nối

Khi được triển khai trong môi trường gia đình, robot không hoạt động đơn lẻ mà trở thành một phần của hệ sinh thái thiết bị thông minh. Các thiết bị như điện thoại, camera an ninh hay cảm biến trong nhà có thể cung cấp dữ liệu để robot hiểu và thích nghi với môi trường sống.

Một điểm đáng chú ý là khả năng học hỏi liên tục. Robot không chỉ học từ một môi trường mà còn từ nhiều môi trường khác nhau thông qua kết nối mạng. Nếu một robot thực hiện cùng một nhiệm vụ ở nhiều gia đình, dữ liệu thu thập được sẽ giúp cải thiện hiệu suất chung của toàn hệ thống.

Qualcomm đang hợp tác với một số công ty robot, trong đó có Neura Robotics, công ty phát triển robot công nghiệp và gia đình.

Quá trình này đòi hỏi lượng dữ liệu rất lớn. 6G được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu này, giúp robot cải thiện kỹ năng theo thời gian.

Ví dụ, một nhiệm vụ đơn giản như rót và phục vụ cà phê thực tế lại khá phức tạp. Robot cần kiểm soát lực cầm, nhận biết nhiệt độ và phản ứng nhanh nếu xảy ra rủi ro. Con người có thể lập tức buông tay khi cảm thấy nóng nhưng để robot làm được điều tương tự cần có dữ liệu và khả năng xử lý cực nhanh.

Một phần quá trình học này có thể diễn ra trong môi trường chuyên nghiệp như nhà hàng hoặc khách sạn, robot sẽ phải thực hiện các công việc lặp lại như dọn dẹp, xếp đồ hoặc vận chuyển. Khi được đưa vào gia đình, robot sẽ tiếp tục học để thích nghi với không gian và thói quen riêng của từng người dùng.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều thách thức trước khi robot có thể hoạt động hoàn toàn hiệu quả trong môi trường gia đình. Ngay cả những nhiệm vụ đơn giản đối với con người như mở một cánh cổng nhỏ trong nhà cũng có thể là thử thách lớn với robot.

Hiện tại, 6G vẫn chưa được triển khai rộng rãi và dự kiến phải đến sau năm 2030 mới phổ biến. Trong thời gian chờ đợi, các nhà phát triển tiếp tục cải tiến robot dựa trên hạ tầng mạng hiện có, đồng thời chuẩn bị nền tảng để tận dụng tối đa khả năng kết nối trong tương lai.

Sự kết hợp giữa robot và 6G là bước tiến quan trọng nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu về công nghệ, hạ tầng và khả năng thích nghi với đời sống thực tế của người dùng.