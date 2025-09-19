Điều nào đã giúp Gemini tăng trưởng chóng mặt và hạ bệ ChatGPT chỉ sau ít tuần?

Kể từ khi ra mắt phiên bản chỉnh sửa ảnh Nano Banana vào tháng 8, ứng dụng Gemini đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về lượt tải xuống trên các thiết bị di động. Theo dữ liệu từ công ty phân tích ứng dụng Appfigures, Gemini đã chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các cửa hàng ứng dụng toàn cầu, với mức tăng trưởng 45% về lượt tải xuống so với tháng trước, đạt 12,6 triệu lượt tải trong tháng 9, tăng từ 8,7 triệu lượt trong tháng 8.

Gemini đang là ứng dụng dẫn đầu bảng xếp hạng App Store.

Trước tháng 9, Gemini chỉ đứng ở vị trí thứ ba trên App Store Mỹ. Tuy nhiên, sau khi phiên bản Nano Banana được phát hành, ứng dụng này đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai vào ngày 8/9 và trở thành ứng dụng số một vào ngày 12/9, vượt qua ChatGPT của OpenAI. Hiện tại, không có ứng dụng AI nào khác lọt vào top 10 trên App Store.

Ngoài thành công trên App Store, Gemini cũng đã trở thành một trong năm ứng dụng iPhone hàng đầu tại 108 quốc gia. Trên Google Play, ứng dụng này đã nhảy vọt từ vị trí thứ 26 lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng ứng dụng hàng đầu tại Mỹ tính đến ngày 15/9, mặc dù ChatGPT vẫn giữ vị trí dẫn đầu.

Phó chủ tịch Google Gemini và Google Labs, Josh Woodward, cho biết ứng dụng đã thu hút 23 triệu người dùng lần đầu kể từ khi ra mắt phiên bản Nano Banana, với hơn 500 triệu hình ảnh được chia sẻ.

Nano Banana đã giúp Gemini nhận được sự quan tâm lớn của người dùng di động.

Sự phát triển nhanh chóng của Gemini cũng đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Trong số 6,3 triệu USD mà ứng dụng này tạo ra trên các thiết bị iOS trong năm nay, 1,6 triệu USD đến từ tháng 8, chủ yếu nhờ vào sự ra mắt của mẫu Nano Banana. Con số này tăng 1.291% so với 115.000 USD của tháng 1/2025. Dự kiến, Gemini sẽ tiếp tục đạt doanh thu cao trong tháng 9 khi thu về 792.000 USD, gần bằng một nửa tổng số của tháng 8.

Tính đến nay, Gemini đã được tải xuống 103,7 triệu lần và đạt tổng cộng 185,4 triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt trên Android vào tháng 2/2024 và mở rộng sang iOS vào cuối năm đó.