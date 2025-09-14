Thêm Google Maps, Gemini trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết

Đặc biệt, trợ lý Gemini Live còn có khả năng dẫn đường nếu được phép. Theo các báo cáo, Google dự kiến sẽ bổ sung hỗ trợ Google Maps cho Gemini Live, cho phép hiển thị thẻ thông tin bật lên khi người dùng đánh dấu các địa danh và vị trí.

Bản phân tích APK từ Android Authority cho thấy tính năng này đã được phát hiện trong phiên bản beta v16.35.63 của ứng dụng Google mới nhất. Điều này hứa hẹn sẽ mở rộng các chức năng hiện có của Gemini, cung cấp nhiều thông tin hơn về các địa điểm được đánh dấu.

Người dùng đã có thể trải nghiệm những tính năng cơ bản của Gemini Live bằng cách ghé thăm các nhà hàng hoặc địa điểm nổi tiếng, sau đó bật chế độ xem camera. Tuy nhiên, với sự bổ sung của Google Maps, tính năng này sẽ mang đến nhiều thông tin hơn trước.

Ảnh chụp màn hình được chia sẻ cho thấy tiện ích mở rộng Google Maps sẽ hiển thị nhiều thẻ thông tin khác nhau trên màn hình, bao gồm tên địa điểm và điểm đánh giá hiện tại trên Google Maps. Nếu Gemini phát hiện nhiều tên cho cùng một địa điểm, nó sẽ làm nổi bật nhiều thẻ trên màn hình.

Đáng chú ý, tính năng này sẽ hoạt động ngay cả khi người dùng không sử dụng khung ngắm camera của Gemini Live, cho phép nhận thông tin qua giọng nói.

Tuy nhiên, do tất cả thông tin này được phát hiện từ bản phân tích APK, thời điểm ra mắt chính thức của tính năng vẫn chưa được xác định. Nếu được triển khai, tính năng này có thể là một bước tiến quan trọng trong việc biến AI của Google thành một trợ lý smartphone thực thụ, hỗ trợ người dùng theo nhiều cách khác nhau.