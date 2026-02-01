Tại sao hàng triệu người dùng đồng loạt xóa ứng dụng TikTok sau khi đổi chủ?

TikTok đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có tại Mỹ. Chỉ trong vòng 5 ngày sau khi chính thức chuyển nhượng quyền sở hữu sang các thực thể Hoa Kỳ, làn sóng tẩy chay ứng dụng này đã bùng nổ mạnh mẽ.

TikTok đổi chủ, người Mỹ đổ xô gỡ bỏ ứng dụng.

Theo dữ liệu từ Sensor Tower, số lượng người dùng xóa ứng dụng TikTok tại Mỹ đã tăng đột biến gần 150% chỉ trong chưa đầy một tuần. Sự việc diễn ra ngay sau khi mảng kinh doanh của TikTok tại Mỹ chính thức tách khỏi công ty mẹ ByteDance để chuyển sang một liên doanh mới do Mỹ kiểm soát nhằm tuân thủ luật an ninh quốc gia.

Thực thể mới mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC hiện do các nhà đầu tư lớn như Oracle, Silver Lake và MGX nắm giữ đa số cổ phần. Nhóm này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dữ liệu, thuật toán và kiểm duyệt nội dung của người dùng Mỹ.

Tại sao người dùng Mỹ lại "quay xe" với TikTok?

Dù mục tiêu của việc đổi chủ là để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng thực tế lại đi ngược lại kỳ vọng. Nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng gỡ cài đặt là một thông báo bắt buộc yêu cầu người dùng chấp nhận chính sách quyền riêng tư mới.

Nhiều người dùng đã bày tỏ sự lo ngại cực độ khi chính sách mới yêu cầu thu thập các thông tin nhạy cảm, gồm:

- Dữ liệu nhân khẩu học: Nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc.

- Định danh & trạng thái: Quốc tịch, tình trạng nhập cư và xu hướng tình dục.

Kết hợp với bộ máy lãnh đạo mới được cho là có xu hướng "bảo thủ", nhiều nhà sáng tạo nội dung lo ngại về một kỷ nguyên giám sát nội bộ và kiểm duyệt gắt gao đối với những ý kiến trái chiều với chính phủ.

Bên cạnh nỗi lo quyền riêng tư, quá trình chuyển giao công nghệ đã gây ra hàng loạt sự cố như:

- Thuật toán bị lỗi: Trang "Dành cho bạn" (FYP) bị reset hoàn toàn hoặc hiển thị nội dung không liên quan.

- Lỗi đăng tải: Video bị lỗi xử lý hoặc dính lỗi "không người xem" (zero-view).

Sự gián đoạn này đã đẩy người dùng sang các nền tảng thay thế. Trong khi lượt tải UpScrolled tăng gấp 10 lần, thì ứng dụng Skylight Social đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 919% chỉ trong một tuần.

Vị thế của TikTok đang lung lay?

Mặc dù lượng người dùng hoạt động hằng ngày vẫn còn rất lớn, nhưng mức tăng 150% lượt gỡ cài đặt cho thấy "vị thế bất bại" của TikTok đang bị lung lay. Những tuần tới sẽ là câu trả lời chính xác nhất: Đây chỉ là một làn sóng phản đối tạm thời hay là khởi đầu cho một cuộc di cư dài hạn khỏi nền tảng video ngắn lớn nhất thế giới?