Gemini “lột xác” với giao diện mới, Google tham vọng tạo siêu trợ lý AI

Giống như nhiều chatbot AI khác, Gemini đã được thiết kế với giao diện tối giản ngay từ đầu. Khi mở ứng dụng, người dùng sẽ thấy màn hình chính gọn gàng. Gần đây, Google đã thử nghiệm một số tinh chỉnh nhỏ cho giao diện người dùng. Tuy nhiên, với sự thay đổi của công nghệ hiện nay, Google dường như đang xem xét lại cách người dùng tương tác với ứng dụng.

Trong phiên bản ứng dụng Google 16.38.62.sa.arm64, Android Authority đã phát hiện màn hình chính được thiết kế lại của Gemini, điều mà Google chưa công bố. Giao diện mới chào đón người dùng bằng thông báo chào mừng và các phím tắt cho các công cụ cốt lõi như Create Image và Deep Research. Các nút này đã được dịch chuyển lên trên để tạo không gian cho nguồn cấp dữ liệu gợi ý có thể cuộn.

Giao diện mới mà Google có ý định mang đến Gemini.

Sự khác biệt giữa giao diện cũ và mới có thể được thấy qua các hình ảnh trong bài viết. Hình ảnh đầu tiên là giao diện cũ, trong khi 5 hình ảnh còn lại cho thấy thiết kế mới mà Google đang thử nghiệm.

Những lời nhắc trong giao diện mới hoạt động như những lời mở đầu cuộc trò chuyện chỉ bằng một cú chạm. Một số lời nhắc nổi bật khả năng tạo hình ảnh của Gemini, ví dụ như “Cho tôi một diện mạo cổ điển”, trong khi những lời nhắc khác thể hiện các khả năng khác nhau như gửi bản tin tóm tắt hàng ngày hay lập trình một trò chơi nhỏ.

Đặc biệt, một số gợi ý liên quan đến hình ảnh dường như dựa trên Nano Banana, bản nâng cấp chỉnh sửa ảnh mới nhất của Google nhằm duy trì sự nhất quán về chi tiết khi người dùng thử nghiệm các phong cách mới.

Sau khi cuộn qua danh sách nhắc nhở và nhấn vào yêu cầu chuyển đổi sang phong cách, Gemini đã phản hồi bằng cách yêu cầu tải ảnh lên, xác nhận cách thức hoạt động của các đề xuất mới.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng thiết kế lại này sẽ được triển khai rộng rãi. Những hình ảnh này chỉ là cái nhìn hậu trường. Dù vậy, chúng cho thấy rõ ràng cách Google muốn màn hình chính của Gemini trở thành một nguồn cấp dữ liệu khám phá hơn là một giao diện trò chuyện đơn thuần. Suy cho cùng, đó có thể là cách mà chúng ta tương tác với công nghệ hiện nay.