Gemini mở miễn phí tính năng tạo video AI Veo 3

Google đang mang đến một "món quà" đặc biệt cho người dùng vào cuối tuần này, khi mở khóa miễn phí tính năng tạo video bằng AI Veo 3 ngay trên ứng dụng Gemini. Đây là cơ hội hiếm có để bạn trải nghiệm một trong những công nghệ AI tạo video mạnh mẽ nhất hiện nay mà không cần trả bất kỳ chi phí nào.

Thông thường, tính năng tạo video bằng Veo 3 chỉ dành riêng cho người dùng đăng ký các gói trả phí Google AI Pro và AI Ultra. Tuy nhiên, trong một sự kiện đặc biệt, Google đã quyết định "chiêu đãi" tất cả người dùng miễn phí.

Đây là một chương trình dùng thử có giới hạn thời gian rất chặt chẽ. Cụ thể, người dùng miễn phí sẽ có thể tạo 3 video bằng công cụ Veo 3 Fast (tốc độ xử lý nhanh gấp đôi, độ phân giải 720p) cho đến 12 giờ trưa thứ Hai, ngày 25/8 (theo giờ Việt Nam). Sau thời điểm này, tính năng sẽ quay trở lại trạng thái chỉ dành cho tài khoản trả phí.

Hướng dẫn cách tạo video miễn phí AI với Veo 3

Trên điện thoại của bạn, hãy mở ứng dụng Gemini. Bạn có thể sẽ thấy một thông báo pop-up về chương trình dùng thử. Nếu không thấy thông báo, hãy nhấn vào menu ba chấm ở thanh nhập liệu và tìm biểu tượng Video "Generate with Veo 3".

Google đang cho người dùng trải nghiệm Veo 3 miễn phí.

Sau đó, chỉ việc nhập câu lệnh (prompt) thật chi tiết về video bạn muốn tạo ra. Ví dụ: "Một con rồng vàng bay lượn trên Vịnh Hạ Long vào lúc hoàng hôn, phong cách điện ảnh, nhạc nền hùng tráng". Bạn có thể mô tả cả phong cách hình ảnh, nhạc nền, lời thoại và tiếng ồn xung quanh. Quá trình tạo video sẽ mất vài phút. Kết quả trả về sẽ là một đoạn clip dài 8 giây, có âm thanh và một hình watermark nhỏ ở góc.

Đây là một "màn trình diễn" sức mạnh của Google, cho phép người dùng phổ thông tiếp cận công nghệ AI đỉnh cao của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội sáng tạo những video độc đáo trước khi hết hạn.