Hàng loạt ứng dụng mặc định Windows 11 đột ngột tê liệt sau cập nhật

Sau sự cố bản cập nhật Patch Tuesday gần đây làm treo ứng dụng khi tương tác với dịch vụ đám mây, cộng đồng người dùng Windows lại tiếp tục dậy sóng. Lần này, vấn đề không chỉ dừng lại ở hiệu năng mà đánh thẳng vào khả năng truy cập các công cụ thiết yếu hàng ngày.

Theo ghi nhận từ Windows Central và hàng loạt chủ đề thảo luận sôi nổi trên Reddit, cũng như diễn đàn hỗ trợ của Microsoft, rất nhiều người dùng đang gặp tình trạng không thể mở được các ứng dụng. Danh sách nạn nhân là những cái tên quen thuộc như Notepad, Snipping Tool, cho đến các ứng dụng quản lý phần cứng game như Alienware Command Center, Xbox Ally và ROG Ally Armoury Crate.

Người dùng Windows 11 mệt mỏi vì sự cố (ảnh minh họa).

Khi cố gắng khởi chạy, người dùng chỉ nhận được thông báo lỗi với mã 0x803F8001. Hệ thống báo rằng ứng dụng "không khả dụng cho tài khoản của bạn" và yêu cầu kiểm tra lại việc đăng nhập, dù người dùng vẫn đang kết nối bình thường. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất làm việc, đặc biệt là khi một công cụ soạn thảo cơ bản như Notepad cũng bị "phong ấn".

Trên các diễn đàn hỗ trợ, một số cố vấn độc lập nhận định mã lỗi này thường xuất hiện khi Microsoft Store gặp sự cố trong việc xác thực giấy phép ứng dụng, có thể do bộ nhớ đệm bị hỏng.

Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Các giải pháp truyền thống như đặt lại (reset) bộ nhớ đệm của Store hay gỡ và cài đặt lại ứng dụng đều không mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm của Windows Central.

Bản cập nhật của Windows 11 lại gây ra sự cố.

Hiện tại, nguồn gốc chính xác của lỗi này – liệu do một bản cập nhật Windows hỏng hay do sự cố từ phía máy chủ Microsoft – vẫn chưa được làm rõ.

Trong quá trình thử nghiệm, trang tin Windows Central nhận thấy việc cài đặt bản cập nhật Patch Tuesday mới nhất (KB5074109) đã giúp khắc phục vấn đề trên thiết bị của họ. Tuy nhiên, đây chưa được xác nhận là giải pháp triệt để cho tất cả người dùng.

Microsoft được cho là đã nắm bắt được thông tin về sự cố này. Trong lúc chờ đợi một bản vá chính thức, người dùng được khuyến cáo nên kiên nhẫn và hạn chế can thiệp sâu vào hệ thống nếu không thực sự cần thiết.